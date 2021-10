Changement de nom de Facebook, mises à jour des Pixel 6 et objectif raté pour le Xbox Game Pass – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 20 octobre : Facebook va changer de nom, les Pixel 6 seront mis à jour pendant cinq ans et Microsoft a raté ses objectifs pour le Xbox Game Pass. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Facebook veut changer de nom dès la semaine prochaine

Aujourd’hui, quand on parle de Facebook, difficile de savoir si on parle du réseau social en lui-même ou du groupe qui possède à la fois Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus ou Messenger. Pour clarifier les choses, Mark Zuckerberg a annoncé qu’un nouveau nom serait annoncé la semaine prochaine pour mettre en avant l’objectif final du groupe, le métavers. L’idée est ainsi d’annoncer, le 28 octobre prochain, un nouveau nom pour le groupe permettant de mettre en avant l’idée de plateforme globale et unifiée telle que le souhaite le géant des réseaux sociaux.

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro auront droit à 5 ans de mise à jour, mais il y a un hic

À l’occasion du lancement des Pixel 6 et 6 Pro cette semaine, Google a donné davantage d’informations sur les futures mises à jour de ses deux nouveaux smartphones. Alors que certaines fuites indiquaient déjà que les smartphones seraient mis à jour pendant cinq ans, les déclarations de Google ont permis de mettre en avant un bémol de taille : ces cinq années de mise à jour ne concerneront que les patchs de sécurité. Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ne profiteront en effet que de trois ans de mises à jour majeures d’Android, soit jusqu’à 2024… comme c’était déjà le cas jusqu’à présent.

Xbox Game Pass : Microsoft a raté son objectif

Depuis quelques années, Microsoft a vu ses ambitions exploser dans le domaine des jeux vidéo. En plus de ses consoles de salon, l’éditeur propose également sa propre solution de jeux vidéo par abonnement, le Xbox Game Pass. Pourtant, malgré ses ambitions importantes, il semble que les chiffres ne soient pas à la hauteur. Le site Axios a en effet révélé un document financier de Microsoft dans lequel on peut voir que la firme n’a atteint qu’une croissance de 37,48 % pour le nombre d’abonnés à son service entre juin 2020 et juin 2021. Un résultat en deçà des objectifs de 47,79 % et qui indiquerait un nombre d’abonnés d’environ 20 millions.

