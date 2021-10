Xbox Game Pass : Microsoft a raté son objectif

Des documents financiers montrent que Microsoft a raté son objectif en juin 2021 pour le Xbox Game Pass.

Le Xbox Game Pass est devenu le cœur de la stratégie gaming de Microsoft et pour cause, cela fait partie des objectifs annuels de Satya Nadella et plusieurs cadres de la société. C’est entre autres ce que l’on apprend dans un document financier révélé aujourd’hui par le site Axios.

Environ 20 millions d’abonnés

Oubliez les fausses révélations attribuées au patron de Take-Two que vous auriez pu voir passer il y a quelques semaines, on a désormais une estimation très précise du nombre d’abonnés au Xbox Game Pass de Microsoft. Officiellement, la firme se refuse à donner tout nouveau chiffre depuis les 18 millions d’abonnés de janvier 2021. La raison est simple, les chiffres ne sont pas si bons que ça. Microsoft a raté son objectif de croissance.

On peut en effet voir dans le documentaire une ligne « Xbox Game Pass Subrscribers » avec un objectif de croissance d’une année sur l’autre. De juin 2019 à juin 2020, Microsoft a battu son objectif de croissance de 71% en faisant grandir la masse d’abonnés de 85,75%. Mais l’année suivante, de juin 2020 à juin 2021, l’objectif était de 47,79% et la croissance de seulement 37,48%.

D’après les calculs de Daniel Ahmad, analyste renommé dans l’industrie, cela placerait le nombre d’abonnés à 20 millions environ en juin 2021.

Tous les voyants étaient aux verts

Bien sûr, une croissance de 37% est bien quelque chose de positif pour le service, mais on peut comprendre pourquoi l’objectif était plus important. L’année 2020-2021 a été une année de tous les records pour l’industrie du jeu vidéo en raison de la pandémie et du confinement de la population. Par ailleurs, cette période est également marquée pour Microsoft par l’ajout du catalogue Bethesda au Xbox Game Pass, du service EA Play et de jeux phares dès leurs lancements comme Outriders et MLB The Show.

Une fin d’année stratégique

Il faut toutefois admettre que l’année 2020-2021 n’a pas été marquée par des sorties importantes chez Microsoft de la part de ses studios internes, notamment en raison du retard de Halo Infinite. Un lineup de jeu à l’arrivée tardive que nous avions noté lors du test de la Xbox Series X jusqu’au début de l’été. Depuis, Microsoft lance un titre fort ou développé en interne sur son service tous les mois : Flight Simulator, Psychonauts 2 ou encore récemment Back 4 Blood ont marqué l’été et le début de l’automne.

Le plus important reste à venir pour la team Xbox, comme elle le rappelait cette semaine. D’ici à la fin de l’année, Microsoft prépare le lancement de Age of Empires IV sur PC, de Halo Infinite et Forza Horizon 5, deux titres phares pour console, cloud et PC d’ici à la fin de l’année. Sans compter le lancement de Minecraft et son extension Caves & Cliffs, dans le Xbox Game Pass sur PC.

Cette période de fin d’année sera forcément déterminante pour découvrir le potentiel de croissance du service.