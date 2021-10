Apple en puissance, Google en challenger et Facebook en réflexion – L’essentiel de l’actu de la semaine

Apple a ouvert la semaine avec la seconde keynote de la rentrée pour dévoiler ses nouveaux MacBook Pro et des AirPods. Mais ce sont surtout les puces M1 Pro et M1 Max de ces premiers qui ont fait parler. Google a officialisé ses Pixel 6 qui pourraient en faire un sérieux challenger sur le marché. Info étonnante de la semaine : Facebook envisagerait de changer de nom (ou presque).

Apple fait parler la puissance de ses MacBook Pro

Non seulement Apple s’est payé le luxe d’ouvrir l’une des périodes tech les plus intenses de l’année, mais la marque à la pomme n’y est pas allée avec le dos de la cuillère pour sa seconde keynote de la rentrée. Elle a dévoilé ses nouveaux AirPods 3 qui empruntent le meilleur des AirPods Pro (son spatialisé, boîtier rectangulaire et tiges courtes) tout en faisant des concessions (notamment la réduction active de bruit). Mais ce sont les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces qui ont fait grand bruit avec leur nouveau design et surtout la puissance hallucinante annoncée de leurs puces M1 Pro et M1 Max.

Google officialise ses Pixel 6 et 6 Pro, futurs rois de la photo ?

Mardi, ce fut au tour de Google de présenter ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Les deux appareils s’annoncent comme de sérieux challengers au titre de smartphones de l’année, confirmant toutes les rumeurs annoncées. Le tout à des prix plus qu’agressifs au vu de leur fiche technique.

Facebook veut changer de nom au plus vite

Mark Zuckerberg se préparerait à annoncer un nouveau nom pour la société Facebook reflétant ses ambitions dans le métavers.

Le test de la semaine : Xiaomi Mi Scooter 3

Puissante, maniable, agréable à conduire et assez bien équipée pour faire se sentir en sécurité dessus, la trottinette électrique Mi Scooter 3 de Xiaomi est passée entre nos mains. Une bonne technique, mais quelques points de confort et d’utilisation qui pourraient être améliorés.