Nouvelle semaine, et nouvelle fournée d'articles : cette fois-ci, c'est Goodyear qui a fait parler de lui avec l'installation de ses pneus « sans air » increvables sur une Tesla Model 3, mais aussi Samsung avec son calendrier de mise à jour vers One UI 4 ainsi que Huawei et son plan ingénieux pour contourner l'embargo américain.

Goodyear a installé ses pneus « sans air » increvables sur une Tesla Model 3

Michelin veut lancer ses premiers pneus increvables en 2024, Goodyear veut lui aussi se joindre à la fête, mais en 2030. Le groupe américain a en tout cas testé ses pneus « sans air » — remplacé par des nervures internes — sur une Tesla Model 3, afin de tester leurs performances et leur durabilité. Avec des résultats encourageants, mais perfectibles.

One UI 4 (Android 12) : la liste des smartphones Samsung mis à jour

Quels smartphones et tablettes pourront goûter à One UI 4 (Android 12) ? La réponse a été publiée par Samsung — un poil en avance, d’ailleurs — du côté de la Corée du Sud. Les Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+ Galaxy S21 seront logiquement les premiers concernés : à ce titre, le déploiement en France à d’ores et déjà commencé pour ce trio. Pour les autres, il faudra faire preuve d’un peu de patience.

Le plan ingénieux de Huawei pour contourner l’embargo américain

Bloqué par l’embargo américain qui l’empêche à la fois de s’approvisionner auprès de ses fournisseurs et d’installer les services Google sur ses téléphones, Huawei cherche une solution pour régler cette situation. Et cette dernière serait potentiellement trouvée : un système de licences vendues à d’autres entreprises qui fabriqueraient des smartphones à sa place.

Vidéo de la semaine

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.