MIUI 13 arrive, Winamp est de retour et ce vélo n’a pas l’air électrique – L’essentiel de l’actu de la semaine

Si la semaine était avant tout consacrée aux bonnes affaires, l'actualité tech n'a pas fait relâche pour autant. On a ainsi appris le retour prochain de Winamp, le lecteur multimédia star des années 2000. Xiaomi devrait prochainement déployer MIUI 13 sur beaucoup d'appareils et Noko a un vélo électrique qui n'en a pas l'air.

MIUI 13 : une longue liste de smartphones Xiaomi pourrait en profiter

Xiaomi pourrait bientôt déployer sa nouvelle interface MIUI 13. Selon un site spécialisé, la liste des smartphones qui pourraient en profiter pourrait être bien longue.

Winamp, le retour

Vous souvenez-vous de Winamp ? Le lecteur multimédia star des années 2000 n’a pas tout à fait disparu, mais il était retombé dans un certain anonymat. Il va refaire parler de lui pour le lancement de sa prochaine version. Reste à savoir sous quelle forme… En tout cas, les curieux peuvent déjà s’inscrire pour participer à la future bêta.

Ce vélo électrique n’a pas l’air d’en être un

La marque italienne Noko a levé le voile sur son premier vélo électrique. D’un poids de 14,8 kilos, ce modèle se distingue par un design raffiné et une belle autonomie à trois chiffres. Il ressemble à tout sauf à un VAE et il se décline même en trois versions pour ça.

Le test de la semaine : l’iMac

L’iMac d’Apple a fait peau neuve et se dote désormais de la fameuse puce M1. L’heure de voir si le tout-en-un de la marque à la pomme prend du galon et s’impose un peu plus comme un concept incontournable dans les foyers.

La vidéo de la semaine :

