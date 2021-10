MIUI 13 : Xiaomi prévoirait de gros changements graphiques

Il faudrait a priori s'attendre à une grosse refonte graphique de l'interface MIUI 13 de Xiaomi. Cette mise à jour arrivera notamment pour les smartphones de la marque qui passeront ou sortiront sous Android 12.

Xiaomi pourrait apporter de gros changements esthétiques à son interface MIUI 13. C’est en effet ce que laisse entendre Digital Chat Station, un leaker assez réputé sur Weibo. Rappelons que cette source doit être considérée avec précaution tant que nous n’aurons pas d’informations plus confirmées et détaillées. Cela dit, la piste semble crédible comme nous allons le voir un peu plus bas.

Une refonte en vue pour MIUI 13 ?

D’abord, il faut savoir que Digital Chat Station écrit que « MIUI 13 a beaucoup changé. Plusieurs interfaces du système ont de nouvelles expériences utilisateur ». Une affirmation prometteuse, mais qui ne s’accompagne malheureusement pas encore de captures d’écran pour l’instant. Le leaker explique aussi que les tests menés par Xiaomi sur la nouvelle version de MIUI se basent encore à la fois sur Android 11 et Android 12.

Cela signifie peut-être que la transition vers la dernière mouture de l’OS de Google n’est pas encore pleinement effectuée. Toutefois, on peut aussi supposer que MIUI 13 existera en deux versions légèrement différentes : une pour les smartphones sous Android 11, l’autre pour les appareils sous Android 12. En effet, les mises à jour d’interface de Xiaomi ne s’alignent pas forcément sur les versions d’Android.

On apprend aussi que la première bêta fermée de MIUI 13 devrait pointer le bout de son nez vers la fin de l’année 2021. Cela vient confirmer des propos de Lei Jun, le patron de Xiaomi, datant d’août dernier. En d’autres termes, la mise à jour en version stable n’arriverait sans doute pas avant 2022.

Pourquoi une refonte du design de MIUI 13 est crédible ?

Pourquoi cette hypothèse d’une grosse refonte graphique paraît crédible ? D’une part Xiaomi a toujours aimé se démarquer de la concurrence en proposant une interface qui n’a jamais vraiment cherché à se rapprocher d’Android tel que l’imagine Google. Preuve en est : MIUI intègre depuis quelque temps un centre de contrôle largement inspiré d’iOS.

En outre, Xiaomi semble s’intéresser d’encore plus près aux optimisations qu’il peut apporter à son interface de smartphones. Un projet MIUI 12.5 Enhanced Edition a ainsi vu le jour pour mieux prendre en compte les retours et besoins des utilisateurs. Une refonte visuelle pour MIUI 13 s’inscrirait parfaitement dans cette démarche pour bien montrer que les développeurs ont cherché à effacer les quelques bugs potentiels ici et là, pour prouver qu’il y a nouveau souffle.

On peut ainsi s’attendre à de nouveaux icônes et formats de widgets. Xiaomi pourrait aussi adapter Material You à sa façon pour proposer sur MIUI une option changeant automatiquement les couleurs de l’interface en fonction du fond d’écran. ColorOS 12 d’Oppo, mais aussi One UI 4.0 de Samsung l’ont fait.