Xiaomi MIUI 12.5 Enhanced : voici les améliorations détaillées et les smartphones concernés

La nouvelle version de la surcouche d'Android façon Xiaomi est prévue pour le quatrième trimestre 2021. Elle promet une meilleure gestion des ressources et de l'énergie.

Alors que le déploiement de MIUI 12.5 avait été étendu à de nombreux smartphones du géant chinois, voici que Xiaomi annonce l’arrivée de MIUI 12.5 Enchanced. Comprendre par là qu’il s’agit d’une version améliorée de son interface logicielle.

Selon Xiaomi, la mise à jour s’intéresse à l’optimisation du système, particulièrement à la rapidité du système et à la réduction de sa consommation énergétique.

Stockage liquide et mémoire atomisée

Parmi les fonctionnalités mises en avant dans l’annonce de Xiaomi, on peut noter un nouveau mécanisme de stockage appelé « stockage liquide ». Celui-ci vise à permettre au système « de rester dynamique et réactif au fil du temps ».

Xiaomi assure que « l’efficacité de la défragmentation des disques a augmenté de manière significative », assurant par là même des performances qui restent « fortes », même après « des mois d’utilisation ».

Autre fonctionnalité présentée : « la mémoire atomisée ». Le géant chinois promet une RAM plus efficace, qui rationalise son utilisation. Le terme « atomisée » vient du fait qu’en théorie, la mémoire sera mieux distribuée entre les applications.

Algorithmes et déploiement

La firme met également en avant de nouveaux algorithmes qui visent à « allouer dynamiquement les ressources système en fonction de scénarios d’utilisation, garantissant une expérience fluide sur vos appareils ».

L’idée est de se baser sur des scénarios qui reviennent souvent dans l’utilisation du smartphone, en allouant plus de puissance de calcul là où il y en a besoin, et en baissant l’importance de certaines applications en arrière-plan. Cela amènerait « une baisse de l’utilisation du processeur, et donc une certaine économie d’énergie. »

Bien sûr, il s’agit là de promesses et de beaux mots bien choisis comme « liquide » ou « atomisé » et il faudra attendre le déploiement pour se bâtir un avis plus concret. La mise à jour est prévue pour le quatrième trimestre 2021. Elle devrait être disponible sur les appareils suivants :

On ignore pour l’heure si à l’instar de ce qui a été pratiqué avec MIUI 12.5, la mise à jour sera disponible sur d’autres appareils plus tard, en 2022 par exemple.