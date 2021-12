Les pokémon de retour chez la Société Générale avec une nouvelle carte bancaire en édition limitée

Après Naruto et One Piece, la Société Générale reprend cette fois-ci la licence Pokémon pour l'édition d'une nouvelle carte bancaire collectors et en édition limitée à l'effigie des monstres de poche.

C’est décidément la grande tendance des banques en ligne, en particulier en cette fin d’année. Les cartes bancaires collector et personnalisées deviennent presque un indispensable pour beaucoup de clients. Il a peu c’était la néobanques Revolut qui annonçait la possibilité de réaliser ses propres cartes ou même d’obtenir une carte en métal plaquée or.

La Société Générale a depuis longtemps compris l’intérêt d’un tel marché, mais mise avant tout sur l’obtention de licences célèbre du manga et le l’animation pour illustrer ses cartes comme cela a déjà été le cas par le passé avec des cartes affublées aux couleurs de Naruto, One Piece ou Pokémon. À l’occasion des 25 ans des fameux monstres de poches, la banque annonce l’édition d’une carte spéciale pour fêter l’évènement à sa manière.

Les starters à l’honneur

Si Pikachu avait logiquement été le premier Pokémon à avoir été posé sur une carte bancaire de la Société Générale, cette fois-ci la banque a décidé de mettre avant les dernières évolutions des Pokémon starter de la première génération, celle de Kanto, à savoir Dracaufeu, Tortank et Florizarre, le tout sur un fond de Pokéball métalliques.

C’est d’ailleurs une première pour une banque traditionnelle, la carte est en métal avec forcément un poids plus important (on l’imagine avoisiner les 18 ou 20 grammes). Mais ce n’est pas tout puisque les motifs sont gravés en relief pour donnant un rendu très classe une fois sortie du portefeuille. C’est d’ailleurs aussi le cas du nom du client à l’arrière de la carte.

La banque ne se contente d’ailleurs pas de livrer la carte dans une simple enveloppe, mais dans un packaging collector reprenant les couleurs de cette dernière.

Enfin, rappelons que la Société Générale propose l’intégration d’Apple Pay dans son offre, par conséquent la carte est aussi visible depuis un iPhone et même Apple Watch.

Une édition limitée et sur inscription

Forcément une telle carte ne pouvait se retrouver en vente libre et risque bien de se retrouver aussi rare qu’un Pokémon légendaire pour les clients de la banque. Il faudra en effet être présent le 8 décembre à 10h sur la page dédiée pour espérer en obtenir une. La Société Générale annonce que seulement 1000 exemplaires seront disponibles.

Vous pouvez consulter notre avis complet de l’offre bancaire de la Société Générale et si cela vous intéresse, vous pouvez ouvrir un compte gratuitement en cliquant sur le lien ci-dessous.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.