Fin de M6 sur Molotov, coup d’arrêt pour la production d’iPhone et chaînes en direct sur Google TV – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 8 décembre : M6 va disparaître de Molotov, Apple met un coup d'arrêt à la production d'iPhone et Google TV propose des chaînes en direct.

Molotov : voici pourquoi vous ne pourrez plus y regarder M6, W9 et 6ter

En conflit avec le groupe M6, la plateforme Molotov a perdu un procès, d’après les informations du Parisien. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi rendu un jugement le 2 décembre dernier condamnant Molotiv pour contrefaçon et parasitisme et interdisant à la plateforme de diffuser les chaînes du groupe, en plus d’un versement de 7 millions d’euros de dommages et intérêt. Ce sont ainsi les chaînes M6, W9 et 6ter qui devraient disparaître à terme de Molotov. Le jugement pourrait cependant faire l’objet d’un appel.

Apple a stoppé la production de ses iPhone : une première en dix ans

On le répète depuis plusieurs mois, la pénurie touche l’ensemble de l’industrie du smartphone et personne n’est épargné, pas même Apple. Pour la première fois depuis dix ans, le constructeur américain a dû mettre un coup d’arrêt à la production de ses iPhone, comme le rapporte l’agence Nikkei. Malgré la période des fêtes de fin d’année qui approche, la firme aurait mis en pause ses chaînes d’assemblage à cause de la pénurie de composants, mais aussi de la pandémie de Covid-19.

Google TV s’essaie officiellement aux chaînes de télévision gratuites

Sur un téléviseur, il n’y a pas 50 manières d’accéder à la télévision. À moins d’y connecter une antenne, il faudra nécessairement passer par une box ou une application s’il s’agit d’un téléviseur connecté. Néanmoins, Google cherche désormais à proposer la télévision par Internet directement sur ses téléviseurs sous Google TV. Aux États-Unis, la firme a ainsi signé un accord avec le groupe Pluto TV. De quoi permettre aux utilisateurs d’accéder nativement aux chaînes du groupe directement sur le téléviseur sans avoir à brancher quoique ce soit ou d’installer d’applications. Pour l’heure, aucune annonce n’a été faite pour les possesseurs français de téléviseurs Google TV ou Android TV.

