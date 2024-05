Mais pourquoi le nouveau clavier Apple Magic Keyboard coûte aussi cher qu’un iPad 10 ?

En parallèle de l'officialisation des iPad Pro M4 et iPad Air M2, Apple a dévoilé un tout nouveau clavier. Il s'agit du Magic Keyboard pour iPad Pro. Il coûte 399 euros. Mais que renferme-t-il de si spécial ?

Apple n’a pas chômé en ce mardi 7 mai 2024. L’entreprise californienne a dévoilé de nombreux produits. Le nouvel iPad Air M2, pour commencer, puis l’iPad Air Pro M4, avec la toute nouvelle puce M4. En accessoire, on note l’arrivée du Pencil Pro et… du fameux Magic Keyboard pour iPad Pro dont il est question ici.

Le Magic Keyboard existait déjà. Mais ici, il s’agit d’un nouveau produit, entièrement pensé pour aller de pair avec l’iPad Air M4. Il est plus fin et plus léger et adopte le design suspendu cantilever, qui lui donne la sensation de voler et qui offre de nombreuses inclinaisons à son utilisateur. Le nouveau Magic Keyboard propose également un vaste repose poignets en aluminium.

14 touches de fonction et un trackpad en verre

Le communiqué de presse d’Apple nous apprend qu’il « inclut à présent une rangée de 14 touches de fonction qui donnent accès à des éléments tels que la luminosité et le volume« . La plus grande nouveauté réside dans l’apparition d’un trackpad en verre plus vaste, qui intègre enfin le retour haptique. Il n’a plus rien à envier aux trackpads des Mac, puisque le retour haptique permet de rendre son utilisation plus naturelle.

Pour la connexion, pas besoin de fil ni de Bluetooth. Tout se passe de manière magnétique, avec le Smart Connector qui alimente le clavier et se charge de la transmission des données. On trouve tout de même un connecteur USB-C pour recharger l’iPad.

Aussi cher (ou presque) qu’un iPad 10

Attention au prix, qui pique clairement. Il faudra compter 349 euros pour la version compatible avec l’iPad Pro M4 de 11 pouces, mais 399 euros pour la version qui accompagne l’iPad Pro M4 13 pouces. C’est à peu de chose près le nouveau prix de l’iPad 10, vendu désormais 439 euros par Apple suite à la toute récente baisse de prix.