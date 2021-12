Google TV s’essaie officiellement aux chaînes de télévision gratuites

Google TV commence à diffuser des chaînes de télévision linéaire après avoir noué un partenariat avec le groupe Pluto TV.

On savait déjà que Google TV lorgnait la diffusion de chaînes de télévision gratuites qui s’appuient sur le modèle dit « FAST ». Cet acronyme signifie « free, ad-supported streaming télévision » en anglais. On l’utilise pour désigner les chaînes de télévision linéaire disponibles gratuitement en streaming et qui reposent sur la publicité pour se financer. Bref, l’interface ne va plus se contenter des services SVoD.

Google TV s’associe à Pluto TV

Cette information se confirme aujourd’hui. Le géant de Mountain View dévoile quelques nouveautés pour son interface Google TV. Or, la première fonctionnalité annoncée invite justement les utilisateurs à regarder « des chaînes de télévision gratuites en direct et en streaming linéaire sur l’onglet Live ».

À partir d’aujourd’hui, nous nous associons à Pluto TV pour vous permettre d’accéder à plus de 300 chaînes de télévision en direct gratuites sur Google TV. Rendez-vous sur l’onglet « Live » pour voir ce qui est diffusé en ce moment ou consultez les recommandations de chaînes gratuites en direct dans l’onglet « Pour vous ». Cette nouvelle intégration avec Pluto TV sera disponible sur tous les appareils Google TV dans les semaines à venir.

Même si le groupe Pluto TV diffuse aussi des programmes en France, cette nouvelle fonctionnalité de Google TV ne concerne que les États-Unis dans un premier temps. Les utilisateurs outre-Atlantique vont aussi avoir pouvoir regarder des films gratuitement (avec des pubs) depuis YouTube, télécharger de nouvelles applications, profiter du service Peacock Premium pendant six mois sans payer ou encore échanger des points Google Play pour avoir accès à des contenus directement sur Google TV.

Lancé avec un Chromecast pensé pour, Google TV a aussi pour vocation de remplacer Android TV progressivement.

