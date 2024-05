Le prix de la voiture électrique aux 1000 km d’autonomie, le frigo Xiaomi et la gronde pour Garmin – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 30 avril : on connaît enfin le prix de la voiture électrique aux 1000 km d'autonomie, Xiaomi a dévoilé son premier frigo, qui est américain et français et enfin la grone des utilisateurs Garmin face à la nouvelle application Garmin Connect. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Voiture électrique : on connait enfin le prix de la batterie aux 1000 km d’autonomie

C’est désormais officiel, il est enfin possible d’opter pour la batterie de 150 kW sur les voitures électriques de Nio. Cette dernière permet d’afficher une autonomie de 1 000 kilomètres selon le cycle CLTC, et est uniquement disponible à la location. Avec un prix qui n’est pas à la portée de toutes les bourses.

Avec Xiaomi, je découvre que les réfrigérateurs américains sont français

Xiaomi lance en Chine son premier réfrigérateur, le Mijia 439L à un prix très raisonnable. S’agit-il d’un frigo américain ou français ? Réponse de cette nuance dans l’article.

Garmin Connect : face à la gronde des utilisateurs, Garmin réagit

Quelques jours après le déploiement de la nouvelle version de Garmin Connect, les utilisateurs déplorent cette nouvelle interface, poussant Garmin à communiquer.