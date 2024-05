Hertz se débarrasse de 10 000 voitures électriques, le gâchis d’Helldrivers 2 et comment l’Arcom bloque les sites illégaux – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 6 mai : Hertz se débarrasse de 10 000 voitures électriques, Sony revient sur sa décision controversée concernant Helldrivers 2 et l'Arcom dévoile ses résultats de blocages de sites illégaux. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Hertz continue de se séparer de ses voitures électriques

La société de location de voitures Hertz fait marche arrière sur sa flotte de voitures électriques. Après avoir vu les choses en grand, avec de très importantes commandes chez Tesla et Polestar, la marque vient d’annoncer se débarrasser de 10 000 voitures électriques (après en avoir déjà vendu 20 000 et gelé les livraisons). En cause : une dépréciation et des frais d’entretiens plus élevés que prévu.

Comment Sony a gâché son jeu Helldrivers 2

La semaine dernière, Sony a annoncé qu’il ne serait pas possible de jouer à son jeu Helldrivers 2 sans avoir de compte PlayStation Network. Une décision qui a provoqué l’ire des joueurs, faisant descendre en flèche de la notation du jeu du Steam. Devant le mécontentement général, Sony a déclaré que cette décision ne verrait finalement pas le jour, mais le mal est fait.

Comment l’Arcom trouve (et bloque) les sites illégaux

L’Arcom, l’entité publique en charge de la lutte contre le piratage de contenus, a publié ses résultats 2023. Ce sont 3 370 noms de domaines qui ont été bloqués, donnant notamment accès à de la vidéo à la demande. L’occasion de se pencher sur sa façon de faire : elle transmet aux opérateurs français une liste d’adresses IP à bannir. Reste qu’il suffit d’un VPN pour continuer d’y accéder.