La fin des cartes SIM physiques est-elle proche ? Les nouveaux iPad Pro et iPad Air d’Apple l’annoncent

Les nouveaux iPad Pro M4 et iPad Air sont enfin là, et ils sont toujours aussi chers. Mais ce qui nous a fait tiquer, c'est leur compatibilité avec les réseaux mobiles 4G et 5G. Et pour utiliser cette fonctionnalité, il faut un forfait. Jusque-là, rien de nouveau. Mais là où Apple a changé les règles, c'est en imposant l'eSIM pour ces nouveaux iPad en Europe, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de slot SIM physique. Et ça, ça ne va pas plaire du tout aux opérateurs.

Apple a dévoilé ses nouveaux iPad Pro M4 et iPad Air M2, et une fois de plus, la marque à la pomme ne fait pas les choses à moitié.

Outre les performances et les fonctionnalités haut de gamme, ces nouveaux iPad sont compatibles avec la 4G et la 5G. Ce sont les versions Cellular. Mais ce qui va faire grincer des dents les opérateurs européens, c’est que ces iPad sont seulement eSIM. Fini le slot SIM physique, place à la technologie eSIM, et uniquement eSIM.

L’eSIM, c’est quoi exactement ?

L’eSIM, c’est quoi exactement ? C’est une technologie qui permet de se passer de carte SIM physique. Concrètement, l’eSIM est intégrée directement dans l’appareil, et il suffit de l’activer pour pouvoir utiliser un forfait mobile. Cette technologie présente de nombreux avantages : plus besoin de changer de carte SIM lorsqu’on change d’opérateur, plus besoin de se déplacer en boutique pour souscrire un forfait, etc. Mais pour les opérateurs, c’est une toute autre histoire.

Et pourquoi est-ce un problème ?

En imposant l’eSIM pour ses nouveaux iPad, Apple engage un nouveau bras de fer avec les opérateurs européens. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’Apple veut prendre le contrôle sur le rapport consommateurs-opérateurs.

L’objectif d’Apple est qu’on passe obligatoirement par l’iPad pour prendre un forfait mobile. C’est l’objectif à termes, et c’est eux qui choisiront comment ça s’affiche, dans quel ordre apparaissent les opérateurs mobiles. On peut aussi scanner un code QR… Mais ça reste quand même un tour de force d’Apple. Et les opérateurs mobiles ne sont pas prêts de l’oublier.

D’ailleurs, les iPhone 15 sont déjà seulement eSIM aux États-Unis, alors qu’ils sont vendus également avec un slot nanoSIM en Europe.

Reste à savoir si les iPhone 16 seront seulement eSIM en septembre prochain à ce rythme. Si c’est le cas, les opérateurs télécoms auront encore plus de raisons de s’inquiéter. Mais d’ici là, la bataille entre Apple et les opérateurs télécoms ne fait que commencer.

D’ailleurs, si en France, la totalité des opérateurs mobiles historiques (Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free) ainsi que leurs déclinaisons low cost (Sosh, RED by SFR, B&You) proposent la possibilité de commander une eSIM avec leurs forfaits, ce n’est pas encore le cas de la plupart des MVNO (opérateurs virtuels) présents sur le marché français. Les seuls opérateurs virtuels proposant l’eSIM sont Youprice, Prixtel, Coriolis et Reglo Mobile.