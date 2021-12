Déploiement de One UI 4 mis en pause, nouveaux informations sur la Pixel Watch et smartphone pliant chez Honor – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 22 décembre : Samsung met en pause la mise à jour vers One UI 4 des Galaxy S21, de nouvelles informations sur la Google Pixel Watch et Honor prépare un smartphone pliant. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Galaxy S21 : Samsung suspend à son tour la mise à jour vers Android 12

Après les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, au tour de la gamme Galaxy S21 de se voir suspendue de mise à jour vers Android 12. En Corée du Sud, le constructeur coréen a en effet indiqué avoir mis en pause le déploiement de One UI 4 en raison d’un souci de compatibilité entre la mise à jour et les services Google Play. Google doit enquêter pour corriger le problème qui touche quelques utilisateurs, avant que le déploiement ne soit relancé par Samsung. Ce n’est pas le premier constructeur à faire les frais d’un déploiement trop rapide d’Android 12, OnePlus avait déjà souffert de bugs sur ses OnePlus 9 et 9 pro.

Google Pixel Watch : Assistant boosté et processeur, ses entrailles commencent à se dévoiler

Alors que la première montre connectée de Google, la Pixel Watch, doit être présentée en début d’année prochaine, on en sait déjà un peu plus sur celle qui est connue en interne sous le nom de code Rohan. En fouillant dans le code de plusieurs applications Google, le site 9to5Google a découvert plusieurs éléments. D’abord, la Google Pixel Watch devrait bel et bien être équipée d’un processeur conçu par Samsung. Il pourrait s’agir de la même puce Exynos W920 que sur les Galawy Watch 4. Par ailleurs, la Pixel Watch profiterait de la dernière version de l’assistant Google, pouvant ainsi fonctionner y compris sans connexion Internet et au sein des applications tierces.

Honor Magic V : la marque va lancer son premier smartphone pliable

Après Samsung, Huawei, Motorola ou Oppo, c’est au tour de Honor de préparer son tout premier smartphone pliant. Le constructeur chinois a d’ores et déjà donné rendez-vous pour le lancement de son Honor Magic V. Sur le réseau social Weibo, Honor a en effet mis en ligne une image permettant de découvrir le smartphone de profil alors qu’il est à moitié ouvert. De quoi permettre de distinguer sa charnière ainsi que le châssis divisé en deux. Il faudra cependant encore patienter avant de découvrir le Honor Magic V dans son entièreté.

