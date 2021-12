Google Pixel Watch : Assistant boosté et processeur, ses entrailles commencent à se dévoiler

D’après les trouvailles de 9to5Google, la première montre connectée de Google pourrait à la fois embarquer une nouvelle génération de l’Assistant et un processeur Exynos. Bien que des pincettes doivent être prises à ce stade du projet.

Cela fait maintenant des années et des années que des rumeurs relatives à une montre connectée Google circulent sur le Web. Sauf que jusqu’ici, il n’y avait rien de concret à se mettre sous la dent. Jusqu’à cette fin d’année 2021 où le dossier a été remis sur la table d’une manière bien plus palpable que d’habitude.

Entre un lancement prévu pour l’an prochain, des images internes de son design et l’inspiration esthétique de ses cadrans, les nouvelles informations à son sujet — bien qu’à accueillir avec prudence — sont allées bon train au cours des dernières semaines. Cette fois-ci, au tour de 9to5Google d’apporter sa pierre à l’édifice avec quelques précieuses trouvailles.

Un Assistant encore plus efficace ?

Le média est en effet allé fouiller dans une récente mise à jour d’une application Google, dans laquelle a été dénichée la balise « PIXEL_EXPERIENCE_WATCH ». Ce genre de balise concerne généralement une ou plusieurs fonctionnalités exclusives aux appareils Pixel, rappelle 9to5Google.

Par ailleurs, le pureplayer américain a trouvé des indices selon lesquels la Pixel Watch embarquera à son bord l’Assistant de nouvelle génération, qui traite vos requêtes directement depuis l’appareil en question et non plus via les serveurs du groupe. Résultats : tout est exécuté beaucoup plus rapidement qu’à l’accoutumée.

Cela veut aussi dire que la montre connectée de Google pourrait effectuer des tâches supplémentaires ou comporter des fonctionnalités que d’autres montres WearOS n’auraient pas avec leur ancienne version d’Assistant. 9to5Google espère par exemple que la reconnaissance vocale soit grandement améliorée sous Wear OS.

Vers un processeur Exynos ?

Enfin, les recherches ont aussi amené à relier le nom de code du produit, Rohan, à la présence d’un processeur Samsung Exynos, et non Qualcomm. Est-ce vraiment étonnant ? Pas vraiment, puisque le géant coréen à beaucoup collaboré avec son homologue américain pour développer Wear OS 3.

On imagine ici que les deux parties ont optimisé le tout en travaillant de concert sur le hardware et le software. Toujours est-il que la Pixel Watch devrait continuer à faire couler de l’encre au cours des prochains mois, jusqu’à ce que Google décide de l’introduire officiellement.

