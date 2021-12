Google Pixel Watch : des images internes permettent de découvrir son design d’ici sa présentation

Le leaker Jon Prosser a dévoilé des images présentées comme des rendus internes de Google illustrant la Google Pixel Watch attendue en début d'année prochaine.

Quelques jours après les révélations de Business Insider à propos de la sortie, dans le courant de l’année prochaine, de la première montre connectée de Google, c’est à nouveau au YouTubeur Jon Prosser de refaire parler de la toquante de Google.

Dans une vidéo mise en ligne ce dimanche sur sa page YouTube FrontPageTech, le vidéaste indique avoir obtenu de nouvelles informations à propos de la future montre connectée. La vidéo dévoile plusieurs rendus apparemment officiels de la Google Pixel Watch. Jon Prosser n’en est pas à son coup d’essai avec la montre de Google, puisqu’il avait déjà publié, en avril dernier, des rendus 3D réalisés par son équipe sur la base de ce qu’il avait déjà pu apprendre sur la montre. Cette fois, le leaker indique que les images viennent directement de documents internes de Google. Il devrait donc s’agir de rendus particulièrement proches du design définitif de la montre, dont la sortie est attendue pour 2022.

Un écran vraiment sans bordure

On peut ainsi découvrir une montre avec un cadran en verre incurvé qui vient épouser les rebords du boîtier. Un choix de design qui n’est pas sans rappeler celui de la Samsung Galaxy Watch 4. La Google Pixel Watch serait cependant encore plus discrète avec des bordures quasiment inexistantes autour de l’écran. Les images obtenues par Jon Prosser sont particulièrement proches des rendus dévoilés en avril dernier.

La Google Pixel Watch // Source : Front Page Tech

On peut ainsi découvrir un système de bracelet propriétaire, sans système de pompe, qui vient épouser la forme ronde du boîtier. Sur le côté droit, Google semble avoir intégré une couronne rotative qui devrait également servir de bouton et, comme sur l’Apple Watch, permettre de naviguer dans l’interface en plus de l’écran tactile. Une des images permet également de découvrir l’un des objectifs de Google avec sa Pixel Watch : « Apporter de l’unité entre le matériel et le logiciel ». Il faut dire que Google est l’éditeur de Wear OS — précédemment Wear OS — depuis 2014, mais que la firme n’avait jusqu’à présent lancé aucune montre connectée sur le marché.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Selon les informations de Jon Prosser, la montre serait bel et bien commercialisée sous le nom de Google Pixel Watch. Elle pourrait cependant avoir été développée en partenariat avec les équipes de Fitbit, racheté par Google en début d’année. Quant au lancement de la montre, si Business Insider indiquait que la Pixel Watch serait prévue pour l’an prochain, Jon Prosser se veut plus précis en affirmant que la montre sera présentée au cours du premier trimestre de l’an prochain, soit d’ici le 31 mars 2022. Ces informations restent à prendre avec des pincettes. Si Jon Proesser a un historique plutôt fiable du côté de Google, en ayant dévoilé le design du Pixel 6 bien avant sa sortie, le leaker n’est pas exempt de quelques informations erronées, surtout lorsqu’il s’agit de dates.

