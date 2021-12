Google Pixel Watch : ses cadrans pourraient s’inspirer de Material You

Dix cadrans de la potentielle Pixel Watch ont été intégré à l'émulateur Wear OS 3 de Google.

Depuis quelques semaines, les rumeurs entourant la sortie d’une Google Pixel Watch en 2022 se font de plus en plus nombreuses. Si l’on a déjà eu un premier aperçu de son potentiel design, selon 9to5Google, ce serait au tour de l’interface de se montrer un peu.

En mai dernier, lors de la Google I/O, la firme de Mountain View avait lancé un émulateur pour Wear OS 3, sa nouvelle interface pour montre présente notamment sur les Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic. Très récemment, de nouveaux designs prévus pour les montres non Samsung ont fait leur apparition dessus. En fouillant un peu plus loin, 9to5Google pense avoir déniché les premières versions de l’interface de la Pixel Watch.

Une vidéo et un logo

Une vidéo cachée dans les fichiers de l’émulateur montre 10 interfaces différentes. L’une d’elles abrite d’ailleurs le logo de Fitbit, racheté par Google en janvier dernier.

Deux de ces interfaces étaient visibles dans les derniers rendus 3D de la Pixel Watch, ce qui laisse penser qu’il s’agit bel et bien de sa future interface.

La première chose qui saute aux yeux, c’est que ces designs semblent reprendre en partie la philosophie de Material You et donc d’Android 12 dans leur aspect très arrondi, coloré et pop.

Dans le lot, on trouve des designs assez simples et épurés comme ceux-ci :

Une vidéo pourrait laisser entrevoir la première interface de la Pixel Watch. // Source : 9to5Google

Mais aussi des représentations plus figuratives de paysages :

Une vidéo pourrait laisser entrevoir la première interface de la Pixel Watch. // Source : 9to5Google

Il y a aussi bien sûr des cadrans plus fournis en informations comme ceux-ci :

Une vidéo pourrait laisser entrevoir la première interface de la Pixel Watch. // Source : 9to5Google

À noter que les cadrans laissant apparaître le logo de Fitbit sont absents d’une autre version de la vidéo qui semble destinée au public en dehors des États-Unis. De quoi laisser penser que l’intégration de Fitbit pourrait être une exclusivité du territoire états-unien, du moins dans premier temps.

