Wear OS 3 : voici l’interface que vous utiliserez si vous n’avez pas de montre Samsung

Des captures d'écran de Wear OS 3 sans l'interface One UI de Samsung font surface pour montrer le design dont profiteront les utilisateurs ayant des montres connectées d'autres marques.

L’annonce avait été faite en grande pompe : Wear OS 3 a été développé conjointement par Google et Samsung. Ainsi, le géant sud-coréen a pu être le premier à profiter de cette interface améliorée pour montres connectées sur ses Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic.

Ces deux produits profitent néanmoins de Wear OS 3 à la sauce Samsung, c’est-à-dire avec une expérience One UI. En termes de design, ce n’est donc pas tout à fait ce qui va être proposé au reste des utilisateurs possédant des montres d’autres marques.

Or, sur Reddit, l’internaute u/amoledwatchfaces partage des captures d’écran de l’interface Wear OS sans le design One UI.

En effet, comme l’explique Mishaal Rashman (XDA Developers), Google a discrètement mis à jour son émulateur Wear OS 3.0 le 17 novembre dernier ; soit assez récemment. Il partage lui aussi quelques captures d’écran.

Google quietly released an updated Wear OS 3.0 (Android 11) emulator image recently. Wear OS isn't open source, so this is the only way to test the latest version apart from buying the Galaxy Watch 4.

The build date is Nov. 17, so it's pretty fresh.

Via: https://t.co/Rwc8kntd89 pic.twitter.com/NWeGfpbl5N

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) December 14, 2021