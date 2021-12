Changement sur la Tesla Model Y, design de l’Oppo Find X4 Pro et déploiement d’Android 12 chez Samsung – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 29 décembre : un changement de SOC sur la Tesla Model Y, une fuite de design pour l'Oppo Find X4 Pro et l'arrivée d'Android 12 sur les Samsung Galaxy S10. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Tesla : pourquoi on vous conseille d’attendre avant d’acheter une Model Y

Comme l’a repéré le site Teslascope, le constructeur américain Tesla semble avoir opéré une petite modification sur ses dernières productions de Tesla Model Y. La firme a en effet modifié le SoC embarqué dans son écran central. Au lieu de l’ancienne puce Intel, c’est un SoC AMD Ryzen que l’on retrouve à bord des tout derniers modèles. Si ce changement ne concerne pour l’heure que les Model Y vendus en Chine et outre Atlantique, il y a fort à parier qu’il concernera prochainement les véhicules vendus en Europe. Dès lors, il vaut mieux patienter avant de commander une Tesla Model Y pour en bénéficier.

Oppo Find X4 Pro / Find X5 Pro : le design du prochain fleuron de 2022 apparait en fuite

En cette fin d’année 2021, les fuites se succèdent dans l’univers des smartphones. Cette fois, c’est au tour du prochain fleuron d’Oppo de faire parler de lui grâce aux rendus 3D mis en ligne par le leaker OnLeaks. De quoi permettre de découvrir la face avant, mais surtout l’étrange forme du module photo au dos de ce qui devrait être l’Oppo Find X4 Pro… à moins qu’il ne s’agisse du Find X5 Pro. Le chiffre 4 est en effet réputé pour porter malheur en Chine et le constructeur pourrait passer directement au chiffre suivant. La sortie du smartphone est en tous cas attendue en début d’année prochaine.

Android 12 : Samsung commence le déploiement de la version stable sur les Galaxy S10

Après un premier déploiement chaotique, Samsung avait été contraint de mettre en pause la mise à jour de ses Galaxy S20 et S21 vers Android 12. Maintenant qu’elle a repris, ce sont d’autres références qui peuvent désormais goûter à One UI 4, la nouvelle interface du constructeur coréen. En Allemagne, la firme a en effet commencé le déploiement d’Android 12 sur ses Galaxy S10, S10e et S10 Plus. On ignore cependant encore quand cette mise à jour arrivera sur les smartphones en France.

