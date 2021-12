Android 12 : Samsung commence le déploiement de la version stable sur les Galaxy S10

Après les Samsung Galaxy S20 et S21 notamment, le déploiement de la dernière mouture d’Android avec One UI 4 a débuté sur la série des Galaxy S10. Cependant, cette mise à jour est pour le moment uniquement disponible en Allemagne.

Le constructeur coréen fait tout pour accélérer le déploiement de la version stable d’Android 12 via One UI 4 sur ses smartphones. Récemment, c’est la série des Galaxy S20 qui avait reçu cette nouvelle mise à jour, après les derniers flagships de la marque. Il semblerait bien que ce soit désormais au tour des Galaxy S10 de profiter de cette nouvelle version de l’OS.

One UI 4 débarque sur les Galaxy S10

C’est en Allemagne qu’a débuté le déploiement de la version stable de One UI 4 sur les Samsung Galaxy S10, S10e et S10 Plus, comme l’a repéré le site Sam Mobile. Il s’agit de la version logicielle n° G97xFXXUEGULB, qui inclut par ailleurs la mise à jour de sécurité de décembre 2021. Les utilisateurs du smartphone haut de gamme 2019 de Samsung pourront donc bientôt tous profiter des nouveautés d’Android 12.

Pour le moment, cette mise à jour n’est disponible qu’en Allemagne : si vous y vivez, vous pouvez la télécharger dès maintenant en vous rendant dans Paramètres, puis Système et Mise à jour du système. Aucun doute cependant sur le fait que Samsung va poursuivre l’installation de One UI 4 sur ses smartphones dans d’autres pays dans les semaines à venir. Le constructeur avait néanmoins rencontré quelques difficultés avec cette nouvelle mouture d’Android, notamment sur les Galaxy S21, qui avaient heureusement pu bénéficier rapidement d’un correctif. Espérons que les choses se passent mieux sur les Galaxy S10.

