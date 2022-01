Ça cale pour la Gigafactory Tesla, Beats sans le son, Razr 3 et OnePlus 10 Pro en vue – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 11 janvier : ça cale un peu au démarrage pour la Gigafactory européenne de Tesla, Apple coupe le son de Beats, Motorola n'abandonne pas le pliable et l'Oppo Find N se montre. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Motorola a toujours de la ressource pour se plier

Parmi les pionniers du téléphone portable à clapet il y a plusieurs décennies, Motorola a signé son retour il y a quelques années avec son Razr, un smartphone avec écran pliable en version moderne. Mais sans rencontrer pour autant le succès face à l’hégémonie de Samsung. Cela n’arrête pas la firme et, selon le site XDA Developers, un autre modèle est dans les tuyaux.

Tesla démarre sa Gigafactory de Berlin non sans peine

Sur son nouveau site de Berlin, Tesla entend produire 500 Tesla Model Y par semaine pendant un mois grâce à une dérogation des autorités allemandes. Mais le constructeur américain attend encore et toujours l’approbation finale du Land pour débuter la production massive de voitures électriques.

Coupure du son pour les enceintes Beats

Apple a décidé de couper le sifflet de la Pills+ et d’arrêter la commercialisation de l’emblématique enceinte de Beats. Le catalogue Beats ne compte désormais plus que des écouteurs et des casques.

La prise en main : l’Oppo Find N

Dévoilé il y a peu, l’Oppo Find N est passé entre nos mains pour un premier aperçu. Ce smartphone pliable a de quoi séduire avec sa petite taille et des promesses de haut vol.

