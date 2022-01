Smartphone pliable chez Google, Chromecast low cost et montre Huawei – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 25 janvier : le smartphone pliable de Google commence à se matérialiser, son Chromecast avec Google pourrait être léger et nous avons testé la nouvelle montre signée Huawei. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Google Pixel Notepad : le prix du smartphone pliable se précise

Le smartphone pliable de Google se précise tous les jours un peu plus. Récemment, c’est son nom commercial de Google Pixel NotePad qui faisait l’objet d’une fuite. Désormais, on pense en savoir plus sur son prix de vente, signe que la présentation pourrait approcher.

Chromecast avec Google TV : la nouvelle version ne serait pas celle qu’on attendait

Google préparerait une nouvelle version de son Chromecast avec Google TV. Alors qu’on attendait un modèle un peu plus équipé pour venir concurrencer des appareils comme la Shield TV, Google songerait davantage à un modèle d’entrée de gamme en 1080p.

SNCF Connect, la nouvelle application qui centralise tout pour votre voyage

Jusqu’à présent fragmentée en une poignée d’applications distinctes, l’offre numérique de la SNCF troque l’imbroglio pour la clarté. L’entreprise ferroviaire lance son application unique « SNCF Connect ». Elle remplace Oui.sncf et plusieurs autres services jusqu’alors dispersés.

Le test : Huawei Watch GT 3

Avec sa Huawei Watch GT 3, le constructeur revient à une montre connectée alliant design attrayant, fonctions bien pensées et large autonomie. Nous avons eu l’occasion de tester la montre qui tourne sous HarmonyOS, le système de Huawei.

