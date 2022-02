PlayStation rallie Bungie à sa cause, concurrence sérieuse pour Tesla, Lidl à vélo – L’essentiel de l’actu de la semaine

Après Microsoft, au tour de Sony de sortir (plus timidement) le chéquier pour s'offrir Bungie (Halo, Destiny). Les Samsung Galaxy S22 arrivent et on sait déjà quasiment tout sur eux et Lidl se met au vélo. Retour sur l'actu tech de la semaine.

Sony rachète Bungie Studios (Halo, Destiny)

Si l’on croyait Sony assommé par le rachat annoncé d’Activision Blizzard King par Microsoft pour un peu moins de 70 milliards de dollars, il n’en est rien (et surtout cela ne sera pas si facile…). Dans la plus grande discrétion, le fabricant japonais a négocié avec Bungie Studios. Et c’est le créateur de la franchise Halo, ancien membre des Xbox Studios et propriété d’Activision par la suite, qui devient le nouveau membre des PlayStation Studios. Avec un objectif annoncé : faire entrer la PlayStation un peu plus dans le jeu multijoueur et le jeu service. Avec de grosses ambitions à la clé.

Nio ET5 : la berline électrique aux 1000 km d’autonomie est en production

Face à Tesla et sa Model S, Nio lance l’offensive. La marque a démarré la production de sa ET5, une berline 100 % électrique très ambitieuse en matière d’autonomie notamment.

Les Galaxy S22 de Samsung arrive et on sait déjà quasiment tout

Qu’il devient difficile de garder un secret ! Samsung l’a encore appris à ses dépens avec sa prochaine gamme Galaxy S22 dont on sait pratiquement tout avant sa présentation officielle le 9 février prochain (à suivre en direct sur notre site et sur notre chaîne Twitch). Les caractéristiques, les prix et la disponibilité sont désormais connus avec une quasi certitude.

Lidl se met au vélo électrique

Après l’électroménager, la maison connectée et bien d’autres domaines encore, Lidl s’invite sur la mobilité. La chaîne de distribution hard discount a lancé en Espagne un vélo électrique, le Zündapp, à prix forcément réduit. Et c’est évidemment déjà un succès.

Le test de la semaine : Sony Xperia Pro-I

C’est un appareil photo ? C’est un smartphone ? C’est au fond les deux à la fois et c’est forcément signé Sony. Le Xperia Pro-I est un smartphone qui mise énormément sur sa qualité photographique en promettant d’offrir des performances dignes des exigences des professionnels du secteur. Nous avons testé pour savoir s’il en est à la hauteur.

