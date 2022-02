Les Galaxy S22 sont là, Nvidia-ARM c’est raté et Orange coupe l’ADSL – L’essentiel de l’actu de la semaine

Des satellites qui atterrissent sur Terre involontairement, des smartphones Samsung enfin là et un mariage Nvidia-ARM finalement annulé : la semaine Tech a encore été riche en rebondissements.

Samsung officialise ses Galaxy S22

Les rumeurs avaient évidemment vu juste, mais rien de mieux que l’officialisation pour que le tout se concrétise. Les trois nouveaux membres de la série Galaxy S22 ont été dévoilés mercredi. Voici donc venir les Galaxy S22, S22+ et surtout le S22 Ultra, qui reprend les codes de la gamme Galaxy Note définitivement enterrée. De la puissance, du design soigné et un gros travail fait sur la vidéo de nuit, les nouveaux flagships de la marque coréenne s’annoncent plus que prometteurs.

Ils sont arrivés également en compagnie des tablettes Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra. Ce dernier modèle arbore notamment un écran de plus de 14 pouces.

Orange va débrancher son réseau ADSL

Orange a dévoilé cette semaine le plan de fermeture de son réseau télécom en cuivre qui assurait le téléphone et la connexion ADSL à de nombreux utilisateurs. L’opérateur veut ainsi accélérer le déploiement de la fibre. Un programme lourd, onéreux et sujet à discussions qui va prendre plusieurs années.

Nvidia-ARM : pas de mariage dans l’air

La rumeur circulait, elle a fini par devenir réalité. Le rachat monstre annoncé d’ARM par Nvidia n’aura finalement pas lieu. Les autorités de la concurrence ont fait plier le géant américain.

Starlink ne répond plus

Starlink a annoncé la perte de 40 satellites qui venaient tout juste d’être lancés. Un phénomène unique est à la base de cet incident inattendu qui intervient au mauvais moment pour la firme d’Elon Musk qui venait tout juste d’annoncer son offre premium.

Le test de la semaine : la Mégane E-Tech

Serait-ce la meilleure voiture électrique du marché ? La Mégane E-Tech, un modèle 100 % électrique signé Renault, s’est offerte à nous quelques heures pour tester ses possibilités et ses promesses.

La vidéo de la semaine

