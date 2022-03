Musk ne veut pas 1000 km d’autonomie, pneus sans air Michelin et Yamaha en force – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 4 mars : pour Elon Musk, nos voitures électriques n'a pas besoin de 1000 km d'autonomie, les pneus sans air de Michelin ont une date de commercialisation et Yamaha présente six deux roues électriques. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

1000 km d’autonomie sur une voiture électrique ? Musk n’en veut pas

Nos voitures électriques ont-elles réellement besoin d’une autonomie atteignant les 1000 km ? Non, selon Elon Musk, qui pointe du doigt les problèmes que cela entraînerait : poids en hausse, accélération dégradée, maniabilité impactée et efficacité en baisse.

Enfin une date pour la commercialisation des pneus sans air de Michelin

Michelin travaille depuis 2005 sur un pneu sans air, et donc anti-crevaison. Bonne nouvelle : le président de la branche Amérique du Nord a évoqué une date de commercialisation, entre 2025 et 2028 en l’occurrence. Un futur game changer pour nos voitures ?

Yamaha dégaine une grosse offensive électrique

Un scooter électrique 50 cc, un autre 125 cc, un speedbike et trois vélos électriques (VTT, gravel et urbain) : Yamaha n’a pas fait dans la demi-mesure et prépare une année chargée sur le plan de la mobilité électrique. On vous récapitule toutes les annonces.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.