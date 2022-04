Grosses nouveautés sur WhatsApp, panne Bouygues Telecom et voiture de l’année – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 15 avril : une vague de nouveautés sur WhatsApp, une panne sur l'Internet fixe de Bouygues Telecom et les différents prix glanés par la Hyundai Ioniq 5. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Nouveau tournant pour WhatsApp

WhatsApp commence officiellement le déploiement de sa fonction Communautés

qui s’adresse essentiellement aux associations, groupes de travail, etc. Plusieurs autres nouveautés sont par ailleurs également lancées du côté des chats de groupe. On le sent, les conversations à plusieurs est au cœur de la stratégie de l’application détenue par Meta.

Panne chez Bouygues Telecom

La journée de vendredi a été marquée par une panne d’ampleur chez Bouygues Telecom. Le réseau Internet fixe était principalement touché, mais d’aucuns évoquent aussi des soucis sur le réseau mobile. Le sud de l’Île-de-France était la région la plus affectée.

Voici la voiture de l’année, elle est électrique

La voiture de l’année est la Hyundai Ioniq 5

. C’est donc un véhicule électrique qui gagne ce prix « World Car Award ». Elle a aussi eu le mérite de remporter le titre de meilleure voiture électrique de l’année et le prix du design.

Le test du Samsung Odyssey Neo G9

En bonus, sachez que nous avons publié notre test du Samsung Odyssey Neo G9. Nous lui attribuons la note de 8/10.

