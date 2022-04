La première vidéo YouTube, Ubisoft en passe d’être racheté, Lucid Air annonce l’anti-Tesla – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 25 avril : YouTube fête ses 17 ans, Ubisoft intéresserait de grands groupes d'investissement et Lucid Air prévoit une nouvelle berline pour cet été. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

YouTube a 17 ans

Lancé le 23 avril 2005, YouTube vient tout juste de fêter ses dix-sept années d’existence. L’occasion de visionner à nouveau la première vidéo publiée sur le service.

Rumeurs de rachats d’Ubisoft

Après Activision Blizzard, Ubisoft serait donc le prochain sur la liste des gros éditeurs à risquer un rachat. Le géant intéresserait entre autres BlackStone Inc. et KKR & Co, selon le très sérieux Bloomberg.

Lucid Air veut manger la Tesla Model S

Lucid Air prépare une nouvelle berline prévue pour les mois de juin ou juillet. Elle sera lancée en Europe en priorité, sans précision pour son arrivée en France pour l’heure. Le futur bolide devrait concurrencer la Tesla Model S.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.