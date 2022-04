Poco F4 GT officiel, PlayStation Plus en fuite et Google Pixel Watch oubliée – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 26 avril : le Poco F4 GT a été officialisé, les jeux du PS Plus de mai sont connus tandis que Google a laissé filer la Pixel Watch. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Une Google Pixel Watch oubliée dans un restaurant

Oups ! C’est un peu la bévue de l’année. Après l’iPhone 4 qui avait été étrangement abandonné par un salarié d’Apple dans un bar il y a quelques années, c’est au tour d’un employé Google d’avoir malencontreusement égaré un produit. La Google Pixel Watch a été retrouvée un restaurant par un fin connaisseur qui n’a pas tardé à divulguer sur internet quelques détails intéressants sur la prochaine montre connectée.

Les jeux PlayStation Plus de mai en fuite

Comme c’est devenu monnaie courante ces derniers mois, le site Dealabs a fait fuiter la liste des jeux qui pourraient être offerts aux abonnés du PlayStation Plus en mai. Et ce sera d’un tout autre acabit que le terme mois d’avril avec du football, de la baston et de la réflexion au menu.

Le Poco F4 GT signe une arrivée tout en puissance

Xiaomi a officialisé son Poco F4 GT qui s’appuie sur une fiche technique solide et une bonne dose de puissance pour proposer un smartphone milieu de gamme à moins de 600 euros.

Le test du jour : Sennheiser Momentum True Wireless 3

Sennheiser revient avec de nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme, les Momentum True Wireless 3. Plus compacts, dotés de la charge sans fil et d’une réduction de bruit active, ils s’affichent clairement en concurrents des modèles premium.

La vidéo :

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.