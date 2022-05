Nouveau hub USB-C Anker, les smartphones les plus vendus du premiers trimestre et design du Renault Scénic Vision – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 20 mai : un nouveau hub USB-C chez Anker, les smartphones les plus vendus au premier trimestre et un concept car pour amener le prochain Scénic de Renault. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Un accessoire Anker fait sauter une limitation des MacBook M1

Avec le lancement des puces Apple M1, il y a désormais un an et demi, le constructeur s’est privé d’un atout de taille pout certains utilisateurs. Les puces ne sont en effet pas capables de diffuser la vidéo sur plus d’un seul écran externe. Anker répond désormais à ce problème grâce à un nouveau hub USB-C. Celui-ci permet en effet d’utiliser un MacBook connecté à deux écrans simultanément. Il embarque par ailleurs une connectivité complète avec de nombreux ports. Le nouveau hub USB d’Anker sera cependant disponible au prix fort, à plus de 200 euros.

Voici les 5 smartphones les plus vendus au premier trimestre 2022

Cette semaine, le cabinet d’analyse IDC a fait le bilan du premier trimestre de 2022 en termes de ventes de smartphones. Il s’agit cette fois de faire le point non pas sur les principaux constructeurs, mais sur les modèles qui se sont le plus écoulés à travers le monde entre janvier et mars 2022. Un top 5 qui, comme chaque début d’année, fait la part belle aux iPhone d’Apple. Ils sont en effet trois sur les cinq premières places du classement. Derrière, Samsung figure en bonne position avec les Galaxy A12 et Galaxy A32, deux smartphones milieu de gamme.

Renault Scénic Vision : voici comment sera le nouveau Scénic 100 % électrique

Renault a dévoilé cette semaine le design de son prochain SUV hybride à hydrogène, le Scénic Vision. Les premiers éléments fournis par le constructeur français permettent de découvrir des traits anguleux et une ligne particulièrement effilée pour ce type de véhicule. Néanmoins, il s’agit encore d’un concept car. Rien n’indique donc que le véhicule final reprendra les mêmes éléments que les visuels dévoilés cette semaine.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.