Capteur photo de 200 mpx, Autopilot Tesla limité et Google Pixel Fold retardé – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 27 mai : Samsung et son capteur de 200 mégapixels, l'Autopilot Tesla encore plus limité en Europe et le potentiel report du Google Pixel Fold.

Samsung : la pub de son capteur photo 200 MP démontre son inutilité

Samsung a fait la promotion d’un nouveau capteur photo de 200 mégapixels afin de montrer son savoir-faire technologique. Mais l’usage qui en est fait dans la publicité — une immense photo de 28 mètres par 22 a été imprimée — ne correspond absolument pas à la future utilisation que l’on en fera.

L’Autopilot de Tesla va être encore plus limité en Europe

Les clients européens devraient se voir retirer une fonctionnalité de l’Autopilot Tesla en raison de la réglementation du Vieux continent. Il ne serait notamment plus possible de prendre des sorties (autoroute, par exemple) de manière totalement autonome. En lieu et place, il faudrait notamment activer le clignotant pour l’activer.

Google Pixel Fold (NotePad) : sa date de sortie serait finalement repoussée

Selon The Elec, Google aurait décidé de repousser la sortie de son tout premier smartphone pliable, le Google Pixel Fold. Initialement attendu pour la fin de l’année 2022, l’appareil devrait finalement être commercialisé en 2023. Et ce pour une raison simple : le Pixel Fold « ne serait pas aussi complet que le souhaiterait Google ».

