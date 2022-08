Une date pour l’iPhone 14, ColorOS 13 et GeForce Now en 1440p à 120Hz – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 18 août : la date de la conférence de rentrée d'Apple serait connue, Oppo dévoile ColorOS 13 et GeForce Now s'améliore sur le web. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

L’iPhone 14 serait présenté juste après l’IFA

La conférence d’Apple se préparerait dès les premiers jours de septembre. Le fabricant semble prêt à avancer son agenda.

ColorOS 13 est là

Nous avons pris en main ColorOS 13 qui permet de faire gouter Android 13 au Oppo Find X5 Pro. Voici nos premières impressions.

GeForce Now s’améliore

Le service de cloud gaming de Nvidia s’améliore encore et prend un peu plus de distance avec la concurrence. Il passe à 120 Hz et en 1440p directement depuis un navigateur.

