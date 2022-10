Le point sur la voiture à hydrogène, Tesla déçoit et One UI 5 débarque sur les Galaxy S22 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 24 octobre : une analyse autour de la voiture à hydrogène, la conduite autonome de Tesla et Android 13 sur les Samsung. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

LA VOITURE À HYDROGÈNE : UN MIRAGE TECHNOLOGIQUE ?

Nous avons fait le point sur les différents obstacles qui empêcheront à nos yeux la voiture à hydrogène de s’imposer sur la voiture électrique.

Conduite autonome : Elon Musk met fin aux espoirs fous

Le très médiatisé patron de Tesla s’est exprimé en défaveur du véhicule autonome ou du moins de sa version parfaitement autonome. Il est en effet revenu sur les promesses antérieures de la marque et évoque désormais un véhicule dont il ne faudra que rarement prendre le contrôle.

Samsung déploie Android 13

Un mois plus tôt que l’année précédente, Samsung a déployé sa version d’Android 13, alias One UI 5 sur de premiers appareils. Les Galaxy S22 profitent d’ores et déjà des nombreuses nouveautés de cette version.

