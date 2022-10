Les Galaxy S10 en fin de prise en charge, la cote des Tesla s’effondre et les nouveautés iOS 16.1 — L’actu tech de la semaine

Après une chape de plomb qui lui est tombée dessus à la suite de sorties importantes, l'actualité Tech a repris du service cette semaine. Une semaine marquée par les mises à jour puisqu'on a vu débarquer coup sur coup iOS 16.1 et One UI 5. La cote de certaines Tesla s'est aussi effondrée sur le marché de l'occasion.

Samsung abandonne les S10 (et c’était prévu)

Samsung a sorti One UI 5 cette semaine, son interface tirée d’Android 13. L’occasion de découvrir la liste des smartphones pris en charge. Les Galaxy S10 et Note 10 font partie des grands absents et c’est normal, ils ont atteint les trois années réglementaires à leur sortie.

Faut-il acheter une Tesla Model 3 d’occasion ?

Alors que les Tesla Model 3 étaient jusqu’ici presque plus chères sur le marché de l’occasion qu’en version neuve, la situation vient d’évoluer assez rapidement. Nous sommes revenus dans un dossier sur ce phénomène pour vous expliquer s’il était temps ou non de craquer.

iOS 16.1 fait le plein de nouveautés

Apple a dévoilé la version publique d’iOS 16.1. Nous avons résumé dans un article les nouveautés marquantes de cette mise à jour, avec en figure de proue, Activités en direct, qui permet de suivre en direct le cheminement d’une application.

