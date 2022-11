Bloquage des squatteurs de compte Netflix, photos du Galaxy S23 et vitesse de voiture électrique – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 29 septembre : Netflix permet de bloquer des appareils, une photo du Galaxy S23 et un nouveau record de vitesse pour une voiture électrique. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Marre des squatteurs sur Netflix ? Une nouvelle option règle leur compte

Si vous avez souscrit à un compte Netflix, peut-être avez vous partagé vos codes à certains de vos proches… qui les ont eux-mêmes partagés à des amis… qui les ont encore donné à d’autres personnes… ce qui vous empêche d’accéder à votre compte quand vous le souhaitez. Pour vous permettre de reprendre la main, le service de sVOD propose désormais une simple option vous permettant de bannir très simplement un ou plusieurs appareils de votre compte.

Galaxy S23 Ultra : en photo, il ferait la leçon au S22 Ultra et au Pixel 7 Pro

Alors que le Samsung Galaxy S23 n’est pas attendu avant le début de l’année prochaine, le leaker Ice Universe a publié, sur le réseau social Weibo, des photos apparemment capturées le prochain smartphone haut de gamme de la firme. On peut y découvrir un cliché de citrouille particulièrement net et détaillé, surtout en comparaison du même sujet capturé par le Galaxy S22 et le Pixel 7 Pro. Rappelons cependant que le Galaxy S23 est pressenti pour être doté d’un capteur de 200 mégapixels.

Cette voiture électrique devient la plus rapide au monde, mais avec une contrainte inédite

Présentée au Salon de Genève en 2018 sous la forme d’un concept-cat, la Rimac Nevera a battu cette semaine le record du monde vitesse pour un véhicule électrique. Elle a ainsi atteint la vitesse de 412 km/h avec les réglages d’usine — à l’exception du limiteur de vitesse, retiré pour l’occasion. Rappelons cependant que le record pour un véhicule électrique de série sur le légendaire Nürburgring est toujours détenu par la Porsche Taycan Turbo.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.