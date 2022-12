Tesla Semi, selfie du Galaxy S23 Ultra et Fortnite à l’amende – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 20 décembre 2022. Les premiers retours d'utilisation sur les Tesla Semi, le choix audacieux pour la caméra selfie du Galaxy S23 Ultra et Epic (Fortnite) qui passe à la caisse. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Voici les premiers retours sur les Tesla Semi en conditions réelles

Les premiers Tesla Semi utilisés aux États-Unis font déjà l’objet de premiers retours intéressants pour mieux se rendre compte de ce que valent ces poids lours en conditions réelles et selon les chargements.

Définition moins élevée pour les selfies du Samsung Galaxy S23 ?

Alors que les Samsung Galaxy S23 continuent de faire parler d’eux régulièrement, de récentes informations indiquent que le modèle le plus sophistiqué et onéreux ferait un choix audacieux pour son capteur photo frontal. En effet, le Galaxy S23 Ultra se doterait d’une caméra selfie moins bien définie que sur la précédente génération.

Mauvaises pratiques sur Fortnite : Epic doit payer un demi-milliard de dollars

Epic Games a accepté de s’acquitter de deux grosses sanctions financières pour mettre derrière lui une plainte de la FTC concernant Fortnite. Le jeu était accusé non seulement de violer une loi américaine importante concernant la protection des enfants sur Internet, mais également d’user de méthodes malhonnêtes pour inciter les achats in-game, notamment auprès des plus jeunes. Résultat : le studio doit payer 520 millions de dollars : l’addition d’une amende de 275 millions de dollars et d’un remboursement de 245 millions de dollars en guise de dédommagement.

