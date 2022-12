Classement de MKBHD, nouvelles mesures Netflix et une nouveauté Tesla – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 22 décembre : l'avis de MKBHD sur les meilleurs et pires smartphones pour la photo, fin du partage des mots de passe sur Netflix et Tesla passe à côté d'une grande nouveauté sur son planificateur d'itinéraires. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

MKBHD publie son classement des meilleurs smartphones en photo

Comme chaque année, le célèbre Youtubeur tech MKBHD publie son classement des meilleurs smartphones en photo. Pour ce faire, l’intéressé a comparé 16 téléphones à l’origine de clichés capturés dans des conditions similaires. À l’aveugle, les internautes ont alors voté pour leur préféré : voici les résultats, avec quelques petites surprises en bonus.

Fin du partage de mots de passe sur Netflix : des nouvelles mesure en approche

Selon les informations du Wall Street Journal, Netflix se préparerait à prendre de nouvelles mesures pour limiter le partage de mots de passe entre utilisateurs, qui constitue une perte financière importante pour le service de streaming. Le groupe aurait ainsi décidé d’y mettre fin à partir du début de l’année 2023… grâce à des nouvelles mesures restrictives liées à l’IP des utilisateurs.

Long trajet en voiture électrique : Tesla avance, mais pas assez loin

Tesla a ajouté les bornes de recharge Ionity, Total Energies, etc. au GPS de ses voitures électriques. Au départ, nous pensions que le planificateur d’itinéraires avait profité de cette intégration, alors que non. C’est bien dommage, puisque cela aurait permis de rendre les grands trajets encore plus optimaux.

