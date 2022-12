Feuille de route des Google Pixel, réaction de Microsoft à l’attaque de la FTC et VTT électrique ultra premium – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 23 décembre : une fuite des prochains smartphones Google, un nouveau VTT électrique qui vend du rêve et la réponse de Microsoft à la FTC. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Google : quelle feuille de route de 2023 à 2025 ? Une énorme fuite divulgue tous ses projets smartphones

Alors que Google a lancé récemment ses Pixel 7 et Pixel 7 Pro, une fuite massive nous permet déjà d’avoir une idée des produits que le constructeur pourrait annoncer ces prochaines années. Obtenues par le site Android Authority, ces données suggèrent que Google conserverait une approche classique l’an prochain, mais pourrait bien lancer le Pixel Fold. En 2024, la firme commencerait à bousculer les choses avec trois déclinaisons du Pixel 9. Enfin, on pourrait s’attendre à un modèle façon « Z Flip » dès l’année 2025.

Difficile de faire plus puissant que ce VTT électrique ultra premium

Le constructeur espagnol Mondraker a dévoilé cette semaine son dernier VTT électrique haut de gamme, le monstrueux Crafty XR LTD. Il faut dire qu’il s’agit d’un vélo à assistance électrique aux caractéristiques qui peuvent faire rêver. Outre le dernier moteur Bosh Performance Line CX Race, le VTT profite d’une batterie Bosch Powertube de 750 Wh, d’un cadre en carbone Crafty Stealth et d’un système de frein à disque hydraulique. On ne connaît cependant pas encore le prix de la bête.

Rachat d’Activision Blizzard : Microsoft répond à l’attaque en justice des États-Unis

Après avoir annoncé sa volonté de racheter Activision-Blizzard-King, Microsoft est désormais menacé par les autorités américaines de vouloir porter atteinte à la concurrence. La firme a finalement répondu aux attaques de la FTC, indiquant qu’elle n’a pas la force que lui prête l’administration américaine. Microsoft a notamment tenu à indiquer que les éditeurs de jeux free-to-play étaient autrement plus importants sur le marché que Microsoft lui-même, ou que la licence Call of Duty n’est pas destinée à devenir une exclusivité PlayStation.

