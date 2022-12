Performances du Galaxy S23, smartphone Huawei chez Wiko et compacte très accessible chez BYD – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 29 septembre : les performances attendues des Galaxy S23, un smartphone Huawei 5G chez Wiko et une voiture électrique très accessible chez BYD. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Les Samsung Galaxy S23 seront plus puissants, oui, mais à quel point ?

Alors que la prochaine génération de smartphones haut de gamme Samsung devrait être présentée dans un peu plus d’un mois, au début du mois de février, on en apprend davantage sur leurs performances et notamment sur le gain qui devrait être constaté sur les modèles européens. Pour rappel, tous les Galaxy S23, y compris ceux vendus en France, devraient profiter d’une puce Snapdragon 8 Gen 2. À en croire les indications du leaker Ahmed Qwaider, cela devrait permettre un gain en performances de 36 % du processeur, de 48 % pour le GPU et de 60 % pour le NPU. Il faudra cependant encore patienter pour avoir le détail complet des caractéristiques des trois smartphones.

Le dernier smartphone Huawei compatible 5G se trouve… chez Wiko

Depuis plus de deux ans, Huawei n’a plus la possibilité de commercialiser des smartphones dotés compatibles avec la 5G, et ce même en Chine. Néanmoins, il semble que le constructeur chinois ait trouvé une solution à ce problème… en vendant certains de ses smartphones en marque blanche. La marque Wiko propose en effet désormais en Chine un nouveau smartphone, le Wiko 5G, qui ressemble en tous points au Huawei Nova 9 SE, jusque dans son interface HarmonyOS. La principale différence entre le modèle de Wiko et celui de Huawei réside cependant dans la compatibilité avec le réseau mobile puisque, vendu son marque Wiko, le Wiko 5G a bel et bien droit d’utiliser le réseau 5G.

Cette nouvelle voiture électrique abordable va donner des sueurs froides à la Dacia Spring

Alors que la marque BYD est arrivée en France il y a quelques semaines, elle vient de présenter en Chine son tout nouveau modèle de voiture compacte électrique, la BYD Dolphin. Ce modèle a de quoi séduire avec une puissance de 70 à 130 kW selon les versions pour un 0 à 50 km/h en 3 ou 3,9 secondes. La batterie de 44,9 kWh promet quant à elle une autonomie de 401 à 420 km d’après le cycle CLTC. Surtout, la BYD Dolphin s’avère très intéressante eu égard à son tarif. En Chine, elle est proposée à partir de 116 800 yuans, soit 15 749 euros. Aucune commercialisation n’a encore été annoncée en France.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.