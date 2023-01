Carte vitale sur smartphone, vélo électrique La Poste et date des Samsung Galaxy S23 – L’actu tech de la semaine

La semaine du 9 janvier 2023 a été marquée par trois principales actualités : la carte vitale va plus largement débarquer sur smartphone, les vélos électriques La Poste sont reconditionnés et vendus à un prix modéré et la date de présentation officielle des Galaxy S23 a été communiquée par Samsung.

Quand la carte vitale s’invite sur votre smartphone

La carte vitale sur votre smartphone devient de plus en plus concrète. Un décret paru à la toute fin du mois de décembre 2022 généralise toujours plus cette petite avancée, qui était déjà en test depuis deux ans dans les départements du Rhône et des Alpes-Maritimes. Depuis peu, dix autres départements, dont Paris, y sont aussi éligibles. Notre article sur le fonctionnement de ce système est là pour vous éclairer.

Des vélos électriques La Poste reconditionnés pour pas cher

Le saviez-vous ? Une filiale du groupe La Poste — Nouvelle Attitude — récupère ses fameux vélos électriques jaunes pour les remettre en état et leur donner une seconde vie. Au total, quatre employés s’attellent à ce projet dans un atelier basé à Tours. Les modèles sont ensuite vendus 1290 euros, soit un prix bien inférieur au tarif moyen d’un VAE en France (1993 euros en 2021).

Samsung Galaxy S23 : rendez-vous le 1er février

C’est officiel : Samsung nous a donné rendez-vous le mercredi 1er février pour découvrir sa prochaine fournée de smartphones haut de gamme, les Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra. L’attente est palpable puisque ce cru embarquera à son bord une puce Qualcomm, en lieu et place d’un SoC Exynos. Les évolutions tarifaires du trio seront également scrutées de très près, contexte inflationniste oblige.

