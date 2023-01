Nothing phone (2), Chrome et WhatsApp – tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 30 janvier. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La rondeur au programme

Chrome sur ordinateur devrait se prendre une bonne rasade de fraicheur tout bientôt. On peut d’ores et déjà découvrir les nouveautés sur Chrome Canary, et sachez que la rondeur est de mise.

WhatsApp se rapproche d’Instagram

L’application de messagerie instantanée WhatsApp devrait bientôt voir son clavier évoluer pour se rapprocher de celui d’Instagram. Changement de polices, alignement du texte ou encore arrière-plan de couleurs s’offriront à vous.

Le Rien 2

Le Nothing phone (2), contrairement à ce qu’avait laissé entendre son créateur et PDG, pourrait bien sortir en 2023. Et surprise, Carl Pei, toujours très bon pour faire parler de ses produits, a laissé entendre qu’il s’agirait d’un téléphone premium. Étonnant.

