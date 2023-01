WhatsApp va ressembler encore plus à Instagram avec son nouvel éditeur de texte

WhatsApp poursuit son développement avec l’arrivée d’une énième bêta. Parmi les nouveautés, on trouve un nouvel éditeur de texte qui se veut plus facile d’utilisation. L’application de messagerie tend à ressembler de plus en plus à Instagram.

L’une des applications de messagerie instantanée de Meta voit arriver des fonctionnalités qu’on trouvait auparavant sur Instagram ou même sur Messenger. Dans la dernière bêta de WhatsApp, c’est l’éditeur de texte sur les photos qui est revu, surtout du point de vue de l’expérience utilisateur. Des changements qui sont toujours en développement : on s’attend à ce qu’ils soient disponibles pour toutes et tous dans une mise à jour ultérieure.

L’éditeur de texte de WhatsApp entièrement revu

Comme d’habitude, le média spécialisé WABetaInfo a listé les nouveautés de la bêta 2.23.3.4 de l’application WhatsApp, disponible dans le programme bêta de Google Play. Il indique que WhatsApp travaille à améliorer les outils de dessin depuis de nombreux mois. L’année dernière par exemple, on avait vu l’arrivée des différentes tailles de crayon dans l’éditeur de photos/vidéos.

Cette fois-ci, les changements concernent principalement l’interface. On peut rapidement passer d’une police à une autre lorsqu’on écrit du texte dans l’éditeur de dessin. Toutes les polices disponibles sont affichées, à l’instar de ce qu’on trouve dans l’éditeur d’Instagram. Si plusieurs polices étaient déjà disponibles dans WhatsApp, il fallait jusque-là cliquer sur un unique bouton, ce qui ne laissait pas entrevoir toutes les possibilités offertes.

L’éditeur de texte va plus loin puisqu’on peut aligner le texte à gauche, au centre, ou à droite. De quoi faciliter le placement du texte au sein des photos ou vidéos que l’on envoie. Enfin, cette bêta permet de d’ajouter un arrière-plan de couleur derrière derrière le texte généré, afin de le faire ressortir davantage sur les photos.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.