WhatsApp aurait trouvé la solution pour partager facilement des fichiers entre les iPhone et les smartphones Android

WhatsApp testerait une fonctionnalité pour la version iOS de son application. Elle permettrait de partager des fichiers entre utilisateurs se trouvant à proximité, façon AirDrop. Un AirDrop pour les iPhone en somme, mais qui plus ouvert, car il permettrait de partager des fichiers entre un iPhone et un smartphone Android facilement.

En janvier dernier, WhatsApp testait une fonctionnalité de partage de fichiers sur la version Android de son application. Plusieurs mois après ces tests, Meta teste désormais ladite fonction sur iOS. Si cet AirDrop maison de WhatsApp ne sera pas utile entre les propriétaires d’iPhone, il le sera entre des utilisateurs qui ne partagent pas les mêmes systèmes d’exploitation.

WhatsApp voudrait réinventer l’AirDrop sur les iPhone

Comme d’habitude, c’est WABetaInfo qui dit avoir repéré un changement dans l’application bêta de WhatsApp sur iOS. Elle ajoute une fonctionnalité de partage de documents, photos et vidéos avec des appareils situés à proximité, le tout sans requérir de connexion Internet. L’avantage par rapport au simple envoi de fichiers via son fil de discussion WhatsApp, c’est que c’est plus rapide pour les fichiers qui prennent beaucoup de place, ou bien lorsque la connexion est lente. Par ailleurs, cette fonctionnalité est compatible avec le chiffrement de bout en bout, afin de garantir la sécurité des fichiers transférés.

La force de cette fonctionnalité, c’est qu’elle permet de partager des fichiers entre appareils qui ne partagent pas le même système d’exploitation. Ainsi, nous devrions pouvoir à l’avenir partager des fichiers d’un appareil Android à un appareil iOS, ou bien d’un iPhone à un PC Windows, ou bien encore d’un smartphone Android à un Mac. Ce qui actuellement est possible via divers procédés, mais reste toujours compliqué.

Si les tests sont concluants, on peut s’attendre à ce que WhatsApp ajoute cette fonctionnalité prochainement pour tous les utilisateurs. D’autant plus que cela fait sept mois désormais que Meta teste cet « AirDrop ». Il est toutefois possible que WhatsApp change la manière de fonctionner pour un « Nearby Share » maison entretemps. En effet, WABetaInfo note que « la conception des fonctionnalités actuelles sont encore en cours d’affinage, et des détails supplémentaires concernant les autorisations, les mesures de confidentialité et l’expérience globale de l’utilisateur seront probablement ajustés au fur et à mesure que WhatsApp continue de tester et d’améliorer cette fonctionnalité. »