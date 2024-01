WhatsApp va bientôt proposer une fonctionnalité de partage de fichiers bien pratique

Nouvelle semaine, nouvelle beta pour WhatsApp, qui est en train de tester le partage de fichiers avec les personnes à proximité.

WhatsApp est en train de tester une fonctionnalité de partage de fichiers bien pratique dans sa dernière version beta sur Android. L’application de messagerie va en effet proposer sa propre version du « Partage à proximité » déjà présent sur l’OS de Google.

Partager ses fichiers à proximité via WhatsApp

L’information nous vient comme d’habitude du site WABetaInfo qui épluche chaque version beta de l’application pour donner un aperçu de ses prochaines fonctionnalités.

En plus de partager des fichiers directement dans une discussion, il sera bientôt possible d’en partager aux personnes se situant à proximité via le protocole Bluetooth. Les appareils souhaitant s’envoyer des fichiers de la sorte devront avoir la fenêtre « Personnes à proximité » ouverte afin de se rendre visible. À noter que votre numéro de téléphone sera caché si vous n’êtes pas dans la liste de contacts des appareils autour de vous.

Pour recevoir des fichiers, il suffira de secouer son smartphone pour afficher la requête de transfert, il sera donc impossible de recevoir des fichiers contre votre gré. Et comme pour les discussions, l’envoi de fichiers est protégé par un chiffrement bout en bout pour assurer la confidentialité de vos échanges.

On sent que WhatsApp veut peu à peu se substituer aux fonctionnalités natives d’Android, alors que Google Messages muscle son jeu depuis la démocratisation du RCS. L’application de Meta devient peu à peu le centre névralgique de toutes vos communications.

Accessible en beta sur Android, l’envoi de fichiers aux personnes à proximité sur WhatsApp devrait arriver prochainement dans la version finale.