L’écran du Galaxy S23 Ultra, une voiture aérodynamique et un gros chèque d’Apple – L’actu tech de la semaine

L'actualité tech de la semaine a été marquée par les rumeurs et les comparatifs. L'écran du Samsung S23 Ultra est classé 3e derrière son principal concurrent chez DXOMARK, une marque méconnue annonce la voiture électrique la plus aérodynamique et Apple paye une fortune pour être en avance sur ses concurrents.

Le S23 Ultra sacré meilleur écran… derrière deux dalles Samsung

Sorti au début du mois de février, l’écran du Samsung S23 Ultra est passé à la moulinette des spécialistes de DXOMARK. Il se place 3e sur le podium, derrière deux iPhone… dont les écrans sont conçus par Samsung.

Voici la voiture électrique la plus aérodynamique

Aion reste assez peu connu parmi le grand public, mais la marque du groupe GAC commercialise déjà plusieurs SUV électriques. Cette semaine, elle dévoile un peu plus l’intérieur de sa première berline, prochaine voiture électrique la plus aérodynamique du monde.

Apple fait un gros chèque à TSMC

La firme de Cupertino n’hésite pas à jouer de sa bonne santé économique face à ses concurrents. Alors que la production de puces de 3 nm vient de reprendre chez le constructeur taïwanais TSMC, Apple aurait réussi à réserver 100 % de la fabrication pour ses prochains processeurs. De quoi prendre de l’avance sur ses camarades… au prix d’un gros chèque.

La vidéo : comparatif photo entre les meilleurs smartphones du moment

Enfin, nous avons publié notre vidéo du comparatif photo entre les quatre flagships du moment : le Galaxy S23 Ultra, l’iPhone 14 Pro, le Pixel 7 Pro et le OnePlus 11. L’idée est de classer les photos des quatre modèles de la meilleure à la moins bonne, avant de les intégrer dans un classement général final.

