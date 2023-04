Nouvelle Model Y, Zone-Téléchargement et Orange augmente ses prix – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 7 avril : une nouvelle Tesla Model Y fait son apparition aux USA, les deux cofondateurs de Zone-Téléchargement ont été condamnés et Orange a augmenté ses prix. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Une nouvelle Tesla Model Y aux USA

Une toute nouvelle Model Y est apparue sur le configurateur américain de Tesla. Le constructeur américain l’a intitulé tel quel, sans aucun suffixe : cette variante joue donc le rôle d’entrée de gamme à 49 990 dollars. Bonne nouvelle : elle se dote d’une nouvelle batterie plus endurante, de performances plus poussées et d’une transmission intégrale.

Zone-Telechargement : les deux cofondateurs ont été condamnés

Fondé en 2012, le site Zone-Telechargement est devenu au fil des ans le 11e site le plus visité de France, lui qui proposait une multitude de contenus culturels piratés. Après deux ans d’enquête, ses deux cofondateurs, Thibault Ferreira et Wilfrid Duval, ont été condamnés à 18 mois de prison par le tribunal correctionnel de Toulouse.

Orange et Sosh : les nouveaux clients vont payer plus cher

Mauvaise nouvelle pour les nouveaux clients d’Orange et Sosh : l’opérateur a mis à jour une grosse partie de ses forfaits mobiles et internet. Avec un constat sans appel : les prix ont augmenté, d’au moins un euro par mois sur le mobile et les box. Certes, des petits avantages (hausse du stockage, Paramount+ offert 6 mois) se glissent çà et là, mais cela ne suffit pas pour faire passer la pilule.

