Orange et Sosh : l’augmentation fait mal, comme prévu

Après les clients actuels, c'est au tour des nouveaux clients de subir la hausse des prix de l'opérateur historique que ce soit côté forfaits mobile que des abonnements Fibre/ ADSL.

Décidément, la spirale inflationniste touche fortement le monde des télécoms en 2023. Après avoir annoncé à ses clients que leurs factures allaient augmenter en début d’année, Orange vient de mettre à jour une bonne partie de ses forfaits mobile et internet, même du côté chez Sosh, et le constat est net : les prix sont clairement en hausse.

Pour aller plus loin

Orange : notre avis sur les offres mobile, fibre et ADSL en 2023

Orange pousse pour la 5G, mais les prix grimpent côté forfaits mobiles

Comme l’opérateur l’avait indiqué, il était prévu que les prix grimpent au mois d’avril et ça n’a pas perdu de temps. On se retrouve donc avec le même nombre de forfaits, mais avec des prix en hausse d’au moins un euro mensuel. On notera tout de même que le forfait 5G phare de 80 Go passe cette fois-ci à 100 Go sans augmentation de prix, au moins pendant la première année.

Sosh aussi subit cette hausse et perd encore en compétitivité avec les autres opérateurs low cost du marché.

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel Forfait 4G

Oxygène 20 à 60 Go Appels illimités 20 Go - 60 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

130 Go 5G Appels illimités 130 Go en France 25 Go en Europe 15,99€ Découvrir Forfait Mobile Lebara

80 Go Appels illimités 80 Go en France 5 Go en Europe 9,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Ça monte aussi côté fibre et ADSL

La montée des prix est peut-être un peu plus significative du côté des box Internet (Fibre et ADSL compris). On a toujours le droit à trois offres : Livebox, Livebox Up et Livebox Max, mais les forfaits ont tous augmenté d’un euro par rapport aux tarifs précédents. Et ce n’est clairement pas l’ajout d’un abonnement offert de 6 mois à Paramount+ qui fera passer la pilule.

Sosh n’est pas non plus en reste puisque l’augmentation de son offre Internet « La boîte Sosh » est aussi actée en passant de 19,99 à 20,99 euros par mois, puis 30,99 euros mensuels au bout de 12 mois. Heureusement, cette offre conserve son absence d’engagement.

Pour le moment, c’est encore calme du côté des autres opérateurs, mais il n’est pas à écarter que l’on fasse face au même scénario dans les mois qui viennent.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 16,99€ 31,99€ Pendant 12 mois Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu'à 5 Gb/s 220 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29,99€ 39,99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 18,99€ 28,99€ Un mois offert Découvrir Toutes les box internet

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.