Flipper Zero, blocage de Substack et BYD Dolphin en Europe – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 12 avril : le succès du Flipper Zero sur TikTok, Twitter qui bloque Substack et BYD qui s'apprête à lancer un nouveau véhicule en Europe.

Le Flipper Zero, l’appareil interdit sur Amazon et prisé sur TikTok

Malgré son apparence innocente et son logo en forme de dauphin, le Flipper Zero n’est pas à mettre entre toutes les mains. Né en 2020, il s’agit d’un petit appareil qui va permettre d’accéder à de nombreux appareils pour les pirater. Il connaît un véritable succès sur le réseau social TikTok, tant et si bien qu’il a été purement et simplement banni d’Amazon.

Ce nouveau réseau social fait paniquer Elon Musk sur Twitter

Dans la série Elon Musk fait des siennes avec son nouveau joujou, c’est désormais le réseau social Substack qui a attiré l’ire de l’homme d’affaire. Afin d’empêcher toute concurrence au sein de Twitter, Elon Musk a en effet fait bloquer tout lien dirigeant vers Substack Notes, un nouveau réseau social bâti sur un service de newsletter.

Les MG4 et Peugeot e-208 n’ont qu’à bien se tenir : cette nouvelle rivale chinoise arrive en Europe

Déjà connu en Europe pour sa voiture Seal, le constructeur chinois BYD s’apprête à lancer sur le Vieux continent un nouveau véhicule électrique, la BYD Dolphin. Il s’agit d’une compacte positionné pour affronter la Peugeot e-208 ou la MG4 avec un prix de départ plutôt séduisant attendu autour de 35 000 euros. On devrait en savoir plus d’ici l’été prochain.

