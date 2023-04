Grosse baisse de prix chez Tesla, moteur pour vélo assemblé par Renault et l’idée saugrenue de Xiaomi – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 14 avril : Tesla a effectué des grosses baisses de prix sur son catalogue, Virvolt a conclu un partenariat pour que Renault assemble ses moteurs électriques pour vélo et l'idée saugrenue de Xiaomi. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Tesla : des baisses de prix sur tous les modèles

Tesla veut anéantir la concurrence. Pour ce faire, le constructeur américain a de nouveau baisser le prix de ses voitures électriques en France. Chaque version y a droit. La Tesla Model 3 Propulsion chute ainsi à 41 999 euros – baisse de 3000 euros -, sans compter le bonus écologique de 5000 euros. Nous avons rédigé une série d’articles à ce sujet :

Ce moteur électrique disponible en kit est assemblé par Renault

L’entreprise française Virvolt, qui s’est spécialisée dans les kits d’électrification pour transformer son vélo mécanique en un cycle électrique, a conclu un partenariat inédit avec Renault. Le constructeur automobile met à disposition son savoir-faire et son usine de Flins pour assembler le moteur pédalier de Virvolt.

L’idée saugrenue de Xiaomi pour ringardiser les montres connectée

Le Xiaomi Band 8 est attendu le 18 avril aux côtés du Xiaomi 13 Ultra et de la Xiaomi Tab 6. Et pour rendre son bracelet connecté plus attrayant que les autres, le constructeur chinois aurait l’idée d’ajouter un accessoire un peu particulier… qui permettrait de porter son périphérique comme un pendentif. Sauf que ceci aurait quelques inconvénients.

