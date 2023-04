Tesla Model Y : tous les nouveaux prix comparés à la concurrence (Volvo XC40, Volkswagen ID.4, Audi Q4, etc.)

La Tesla Model Y Propulsion d'entrée de gamme est idéalement placée en termes de tarifs, tout en offrant des prestations de haute tenue. Voyons dans ce dossier comment la concurrence fait face au SUV familial électrique de la marque américaine. On compare la Tesla Model Y aux Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq iV, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Audi Q4 e-tron, Mercedes EQA, Volvo XC40 et Ford Mustang Mach-e.

Arrivée en Europe au milieu de l’année 2021, la Tesla Model Y s’est rapidement imposée comme l’un des SUV électriques de référence. En effet, avec un volume utile imbattable, une expérience de conduite de haut niveau et des finitions qui n’ont désormais plus les défauts d’antan, elle a su conquérir un public en quête de véhicule principal d’un foyer.

Si jusqu’à la fin de l’année 2022, la Tesla Model Y était plutôt très onéreuse, force est de constater qu’en 2023, tel n’est plus toujours le cas. La raison est simple : l’arrivée de la Tesla Model Y Propulsion juste en dessous du seuil des 47 000 euros, donnant droit à un bonus écologique conséquent, et une toute nouvelle baisse de prix à la mi-avril. Le marché des SUV électriques est alors chamboulé par la grande sœur de la Tesla Model 3, et les autres constructeurs n’ont pour le moment pas d’autre choix que de subir, faute de pouvoir s’adapter aussi rapidement pour certains.

Nous allons revenir dans un premier temps sur le placement tarifaire et les caractéristiques des différentes versions de Tesla Model Y, avant de la comparer à quelques références de SUV électriques de Volkswagen, Skoda, Hyundai, Kia, Audi, Mercedes, Volvo ou encore Ford. Enfin, nous tenterons de répondre à la fameuse question : qui peut battre Tesla en 2023 ?

La Tesla Model Y n’a jamais été aussi abordable

Si l’arrivée de la Tesla Model Y Propulsion à la fin de l’été 2022 a rabattu les cartes (cette dernière était pendant plusieurs mois moins chère que la Tesla Model 3), le début de l’année 2023 était encore plus impressionnant. En janvier 2023, la Tesla Model Y avait baissé pour permettre à la version d’entrée de gamme de passer sous le seuil du bonus écologique, et au milieu du mois d’avril, une nouvelle baisse est arrivée.

À l’heure actuelle, voici les tarifs, hors bonus, des trois versions de la Tesla Model Y :

Ces tarifs s’entendent hors bonus écologique, ce qui permet à la Tesla Model Y Propulsion d’être disponible pour 39 990 euros pour un client français. Pour ce prix, elle est dotée d’une batterie de 60 kWh, pour une autonomie WLTP annoncée à 455 kilomètres. La version Grande Autonomie atteint 565 kilomètres d’autonomie, et la Performance est affichée avec 514 kilomètres d’autonomie WLTP (ces deux modèles ont une batterie de 79 kWh).

Vous pourrez retrouver plus d’informations sur chaque version dans nos tests respectifs de la Tesla Model Y Propulsion, Tesla Model Y Grande Autonomie et Tesla Model Y Performance. Voyons désormais ce que nous réserve la concurrence face au SUV électrique de la firme d’Elon Musk.

Tesla Model Y : un marché rempli de SUV, mais lequel est le meilleur ?

Volkswagen ID.4

La Volkswagen ID.4 la moins onéreuse est affichée à 44 000 euros, ce qui la place juste en dessous de la Tesla Model Y Propulsion. Toutefois, cette ID.4 Pure peine à rivaliser avec la Model Y, puisqu’elle n’est dotée que d’une batterie de 52 kWh et a une autonomie WLTP de 359 kilomètres seulement.

Les versions plus haut de gamme de l’ID.4 sont équipées d’une batterie de 77 kWh, et ont une autonomie de 499 à 526 kilomètres, et peuvent alors se placer en concurrence de la Tesla Model Y Grande Autonomie ou Performance.

L’ID.4 Pro Performance (53 650 euros) et l’ID.4 Pro (51 900 euros) sont bien placées sur le plan tarifaire, mais les performances ne sont pas au niveau de celles de Tesla.

L’ID.4 GTX (60 650 euros) est le fleuron du constructeur allemand, et la Tesla Model Y Performance est aujourd’hui mieux placée sur le plan tarifaire, avec en plus des performances qui sont indéniablement en faveur de Tesla (3,7 secondes contre 6,2 secondes pour le 0 à 100 km/h).

Nous avons comparé la Tesla Model Y avec la Volkswagen ID.5 dans un dossier dédié.

Skoda Enyaq iV

Un autre SUV du groupe Volkswagen est relativement intéressant en tant que premier véhicule du foyer pour de nombreuses personnes en quête de SUV électrique : la Skoda Enyaq iV.

En version 60, le prix d’entrée de gamme est affiché à 46 150 euros, pour une autonomie de 397 kilomètres WLTP dans le meilleur des cas.

La version 80 débute à 52 190 euros, et l’autonomie grimpe à 545 kilomètres. La Tesla Model Y Grande Autonomie est certes moins onéreuse, mais a une plus petite autonomie, cependant les performances sont là encore en faveur de Tesla : 8,7 secondes pour abattre le 0 à 100 km/h en Enyaq iV 80 contre 5 secondes pour la Tesla Model Y Grande Autonomie.

Hyundai Ioniq 5

La championne de la charge rapide, la Hyundai Ioniq 5. Les versions avec la batterie de 77 kWh sont affichées avec un prix de départ de 50 600 euros et 507 kilomètres d’autonomie. L’ancienne petite batterie, qui débutait à 46 600 euros avec 58 kWh et 384 kilomètres d’autonomie n’est malheureusement plus disponible.

Sur le papier, la Tesla Model Y a plus d’autonomie, mais le fait de pouvoir recharger très rapidement en Ioniq 5 peut rendre certains trajets plus rapides. En outre, le look futuriste de l’électrique coréenne peut être un avantage certain face à la Model Y bien moins remarquable. Dommage que la petite batterie ne soit plus disponible.

Nous avons comparé la Tesla Model Y avec la Ioniq 5 dans un dossier dédié.

Kia EV6

Cousine technique de la Ioniq 5, la Kia EV6 et son look de concept-car est disponible à partir de 49 690 euros en version 58 kWh, avec 394 kilomètres d’autonomie WLTP. N’étant pas éligible au bonus écologique avec ce prix, la Tesla Model Y Propulsion l’emporte largement.

Dotée de sa batterie de 77 kWh cependant, c’est une autre histoire. Avec un prix de départ de 53 690 euros (57 690 euros pour la version quatre roues motrices), et une autonomie de 528 kilomètres, elle se place parfaitement en face de la Tesla Model Y Grande Autonomie.

Si son volume utile est en dessous de celui de la Tesla Model Y, la Kia EV6 a tout de même de nombreux atouts comme sa capacité à recharger rapidement ou encore son look inédit. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre comparatif entre la Kia EV6 et la Tesla Model Y.

Audi Q4 e-tron

Audi a su démarrer son offensive électrique de bonne heure sur le segment des SUV, et la Q4 e-tron est aujourd’hui une référence appréciée par beaucoup. Avec une gamme débutant à 53 000 euros et allant jusqu’à 73 400 euros, malheureusement pour le constructeur allemand, la Tesla Model Y Propulsion sera le choix de la raison face à l’entrée de gamme.

Toutefois, Audi a fait le choix de proposer une taille de batterie plus importante sur toute sa gamme que ce que fait Tesla : 82 kWh pour l’Audi Q4 e-tron contre 60 et 79 kWh pour les Tesla Model Y. L’autonomie de l’Audi Q4 e-tron 40 atteint 529 kilomètres, et avec un tarif de 53 000 euros, elle se place directement en face de la Tesla Model Y Grande Autonomie.

Toutefois, comme souvent, les performances sont largement en faveur de l’Américaine, tout comme le volume utile. L’intérieur de l’Audi Q4 e-tron est cependant plus travaillé et de meilleure facture avec une utilisation de matériaux plus nobles. Pour vous aider dans le processus de décision, n’hésitez pas à consulter notre comparatif entre l’Audi Q4 e-tron et la Tesla Model Y.

Mercedes EQA

La Mercedes EQA peut être une bonne alternative à la Tesla Model Y Grande Autonomie, puisque son tarif débutant à 55 750 euros la place bien au-delà du prix de la Tesla Model Y Propulsion. Avec une autonomie atteignant 527 kilomètres WLTP (EQA 250+ Business Line), elle est 4 000 euros plus chère que la Model Y Grande Autonomie.

Sa batterie de 70 kWh est toutefois 12 % plus petite que celle de la Model Y, et sa puissance de charge rapide plafonne à 100 kW. Les grands voyages ne seront pas aussi rapides qu’en Model Y, qui elle va jusqu’à 250 kW de puissance de charge. De même, le volume de coffre ou l’accélération sont largement en faveur de la Tesla Model Y.

Cependant, la qualité de l’intérieur de Mercedes est reconnue de tous, et cela peut avoir beaucoup d’importance pour certains clients. Il convient alors de définir ce qui importe le plus pour vous, mais en l’état de la fiche technique et des tarifs, il est difficile de choisir la Mercedes EQA face à la Tesla Model Y. Le haut de gamme (EQA 350 4MATIC AMG Line) à 64 700 euros fait là aussi pâle figure face à la Tesla Model Y Performance : 431 kilomètres d’autonomie et 0 à 100 km/h en 6 secondes, contre 514 kilomètres d’autonomie et 0 à 100 km/h en 3,7 secondes.

Volvo XC40

La Volvo XC40 est disponible en trois versions différentes, avec une gamme débutant à 46 990 euros, et allant jusqu’à 64 900 euros. La Volvo XC40 Recharge Extended Range joue aux coudes à coudes Tesla Model Y Propulsion. La fiche technique de la XC40 Recharge est tout à fait comparable à celle de la Model Y Propulsion et même mieux sur certains points : autonomie WLTP de 514 kilomètres et 0 à 100 km/h abattu en 7,4 secondes (contre 455 kilomètres et 6,9 secondes pour la Tesla).

Avec le bonus écologique, la Volvo descend alors à moins de 42 000 euros et devient une option très intéressante face à la Tesla Model Y Propulsion. Mais attention, car le niveau d’équipement n’est pas du tout comparable, et en faveur de la voiture américaine. Ajouter des équipements fera malheureusement basculer la Volvo au-dessus du plafond du bonus écologique.

Grâce à son tarif, la Volvo place en dessous de la Tesla Model Y Grande Autonomie qui dispose de caractéristiques techniques comparables. En effet, la XC40 Recharge Extended Range affiche une autonomie de 515 kilomètres WLTP et un 0 à 100 km/h en 7,4 secondes, et une puissance de charge maximale de 200 kW.

Cependant, chez Volvo, la finition de base ne dispose pas d’éléments d’assistance à la conduite ou de confort qui sont comparables à l’offre de Tesla. Régulateur adaptatif et maintien dans la voie sont en option, tout comme l’entrée passive sans clé. Pour en bénéficier, la finition « Plus » est affichée à 53 430 euros, rendant la Tesla Model Y Grande Autonomie encore une fois plus intéressante.

Ford Mustang Mach-e

Débutant actuellement à 56 990 euros, la Ford Mustang Mach-e est d’office beaucoup plus chère que les Tesla Model Y Propulsion et Grande Autonomie. Si l’on souhaite comparer la Ford électrique à la Tesla Model Y Performance cependant, en termes d’accélération il faut considérer la Ford Mustang Mach-e GT, qui elle est proposée à partir de 81 990 euros. Autant dire qu’on ne joue pas dans la même cour, puisque le surcoût et de plus de 27 000 euros.

Le cœur de gamme, la Ford Mustang Mach-e Premium, affiche une autonomie WLTP allant jusqu’à 600 kilomètres, pour une batterie de 91 kWh utiles. C’est bien supérieur à ce que propose Tesla sur la Model Y, mais pour un tarif également bien supérieur : comptez au minimum 59 990 euros.

Bien qu’elle ait des atouts certains en termes de look et d’agrément de conduite, force est de constater qu’en 2023, la Ford Mustang Mach-e ne peut rivaliser avec la Tesla Model Y lorsque l’on compare les factures finales.

La Tesla Model Y a-t-elle encore des rivales en 2023

Si le marché des SUV électriques est plus fourni que jamais, il faut reconnaître que Tesla avec sa Model Y s’impose de plus en plus comme le véhicule de référence sur le segment. Quelques rivales arrivent à tirer leur épingle du jeu dans certaines configurations, comme nous l’avons vu ci-dessus, mais c’est sans compter un autre argument de taille en faveur de la firme d’Elon Musk : les délais.

En effet, à l’heure où commander une voiture électrique chez Volvo, Hyundai, Audi ou encore Volkswagen signifie en prendre livraison 6 à 12 mois plus tard, la cadence de production de Tesla lui permet de réduire ses délais à quelques semaines tout au plus. Si l’on ajoute à cela les retours globalement positifs des clients de Tesla qui ne tarissent pas d’éloges concernant leur voiture, il peut être difficile pour la concurrence de grappiller des parts de marchés à l’entreprise américaine.

Tout n’est pas parfait pour autant chez Tesla, comme l’ont montré les récentes disparitions des capteurs de stationnement, le yo-yo des tarifs ou bien encore les sorties médiatisées de son patron Elon Musk. Si certaines personnes en quête de voiture électriques sont sensibles à de tels équipements ou comportements, nul doute qu’elles trouveront leur bonheur chez les innombrables autres SUV électriques du marché. Mais à l’heure actuelle, la Tesla Model Y est la recommandation la plus facile, tant elle l’emporte sur les points les plus importants : autonomie, prix et prestations.

Si vous hésitez plutôt avec une Tesla Model 3, nous avons également un dossier comparatif permettant de comparer les nouveaux prix avec la concurrence, et notamment les Renault Mégane E-Tech, MG4, Volkswagen ID.3, etc.

